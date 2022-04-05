Fed理事Brainard認為縮表將近 而且速度很快

通常支持寬鬆政策和低利率的聯準會 (Fed) 理事布雷納德 (Lael Brainard) 周二 (5 日) 表示，Fed 需要迅速採取積極行動來壓低通膨。

布雷納德在明尼亞波利斯 Fed 討論會上的講話表示，政策收緊將包括迅速縮減資產負債表和穩步升息。

她在預先準備的講稿中指出，「通貨膨脹太高了，存在上行風險。」「如果通膨和通膨預期指標顯示有必要採取行動，委員會準備採取更有力的行動。」

Fed 已經批准了一次升息：在 3 月會議上升息 0.25 個百分點，是 3 年多以來第一次，但很可能只是今年多次升息中的一次。

此外，市場預計 Fed 將在 5 月會議上訂定一項計畫，以縮減其資產負債表上近 9 兆美元資產中的一部分，主要是美國國債和抵押貸款支持證券 (MBS)。根據布雷納德周二的評論，這個過程將很快。

她說，「委員會將繼續有條不紊地藉由一系列升息來收緊貨幣政策，並在 5 月會議上盡快開始快速縮減資產負債表。」「考量到經濟復甦比上個周期要強勁和快得多，我預計資產負債表的收縮速度將比之前的復甦快得多，與上個周期 2017-2019 年相比，資產負債表明顯更大，縮減的時間要短得多。」

上個周期 Fed 允許每月從到期債券中收回 500 億美元的收益，並將其餘進行再投資。市場預期這次的幅度可能會翻一倍。

由於物價漲幅創下 40 年來最大，遠高於 Fed 2% 的目標。市場預期今年底前的 6 次會議都會升息，總計可能升息 2.5 個百分點。