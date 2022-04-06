費城Fed行長「高度擔憂」通膨 將出現「一系列」升息

費城聯邦儲備銀行 (Fed) 行長哈克 (Patrick Harker) 加入同儕行列，對通膨發出預警，並強調必須升息以控制通膨。

這位 Fed 官員在周三 (6 日) 的談話中表示，他擔心通膨率會達到 40 年來的最高水準。他預計 Fed 將透過升息和縮減其資產負債表上持有的債券水位來做出回應。

哈克在德拉瓦商會致詞時指出：「通膨率太高了，我對此非常擔心。」

他說，「最重要的是，慷慨的財政政策、供應鏈中斷和寬鬆的貨幣政策已將通膨推高到遠高於我以及 FOMC 同事們所能接受的水準。」「我還擔心通膨預期可能會變得不穩定。」

他的兩位同事，Fed 理事布雷納德 (Lael Brainard) 和舊金山 Fed 行長戴利 (Mary Daly) 前一天也表達了對通膨的擔憂。布雷納德向來是極具影響力的「鴿派」，通常傾向於降低利率和減少限制性的貨幣政策，但她周二 (5 日) 表示，降低通膨「至關重要」，需要「一系列升息」和「迅速」縮減資產負債表。

哈克的評論與布雷納德對升息的看法非常相似。

他表示，預計「隨著時間過去和數據陸續發布，會出現一系列蓄意、有條不紊的升息」，但他對縮減資產負債表問題未多作著墨。

哈克是沒有投票權的 FOMC 成員，但對委員會的最終決定有一定的影響力。在更整體的經濟方面，他認為成長「強勁」，並相信通膨最終會降至 Fed 2% 的目標。