〈貴金屬盤後〉 Fed將啟動量化緊縮 金價挫跌

在美債殖利率上升打壓下，黃金期貨周三 (6 日) 收黑，電子盤交易時段，由於美國聯準會 (Fed) 公布 3 月會議紀錄，暗示最快 5 月開始啟動量化緊縮 (QT)，這次縮減資產負債表將比上回幅度更大、步調更快，使黃金繼續下挫。

6 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 4.40 美元或約 0.2%，收每盎司 1923.10 美元。電子盤交易時段，Fed 會議紀錄出爐，黃金一度攀高，隨著縮表規模細節出爐，金價轉跌並觸及每盎司 1921 美元。

GoldNewsletter 編輯 Brien Lundin 說，3 月會議紀錄「並未帶來任何驚喜」，因此金價一開始反應平淡。儘管整體語調偏鷹派，但烏克蘭危機讓 Fed 選擇升息 1 碼 (25 個基點)，而非 2 碼，目前市場對 Fed 更激進的預期心理已經比之前和緩一些。

Fed 官員暗示，最快 5 月開始啟動 QT，每月縮減規模可能高達 950 億美元，是上次 QT 的將近兩倍。此外，Fed 3 月原本有意升息 2 碼，但受到戰爭影響決定先縮減 1 碼。

但 Lundin 說，Fed 緊縮貨幣政策對黃金不必然是壞消息，歷史顯示，黃金在 Fed 緊縮循環一開始通常有不錯的表現。

DailyFX 分析師 Thomas Westwater 則表示，烏克蘭戰事讓市場保持警戒，也持續支撐黃金。「西方對俄制裁不斷，讓全球貨物和服務的流動產生不良副作用，代表通膨和市場波動性將居高不下，而這兩者都是支撐黃金行情的元素。」

但另一方面，Westwater 說，更高的通膨率正在促使各國央行更積極回應，Fed 5 月很可能升息 2 碼，這將打壓不孳息的資產，例如黃金，「因此眼前的問題是，央行是否能控制好通膨。」

美債殖利率周三繼續上揚，10 年期殖利率升破 2.65%。美元也繼續升值，這代表以美元買進黃金的買家成本變高了。

XM 資深投資分析師 Marios Hadjikyriacos 說，從債市風暴來看，黃金受的傷相當輕微，1915 美元儼然變成買家積極守護的關卡。

由於指控俄羅斯犯下戰爭罪的證據愈來愈多，美國、G7 和歐盟周三宣布針對俄羅斯的新制裁，對象包括俄羅斯總統普丁的兩個女兒、俄國聯邦儲蓄銀行 (Sberbank) 和 Alpha Bank 兩大銀行，美國人也被禁止在俄國進行任何新投資。

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