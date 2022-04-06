全球央行2月黃金準備續減 然全年預期仍將增長

根據世界黃金協會 (WGC) 最新的報告顯示，全球央行 2 月的黃金準備連續第二個月減少，但目前仍處於新高水準，預期今年全球央行黃金準備仍是淨成長。

報告指出，2 月全球央行黃金準備淨減少 6 公噸，連續第二個月縮減。儘管今年來全球央行黃金準備累計減少 18 公噸，但仍處在 35,600 噸以上的 1990 年以來新高水準。

數據顯示，2 月烏茲別克央行的黃金準備減少 22 公噸至 339 公噸，是最大賣家，也使得該國的黃金準備降至 2020 年 12 月以來新低。但是，黃金準備仍佔該國央行外匯存底很大比重，高達 59%。

哈薩克的黃金準備在 1 月減少 17 公噸後，在 2 月又減少 5 公噸。卡達 2 月黃金準備也減少 6 公噸。德國減少 1 公噸，主要用金幣鑄造相關。

在 2 月份，黃金準備增加最多的是土耳其央行，黃金準備增加 25 公噸，今年迄今該國已增加了 35 公噸，佔外匯存底的 27%。印度央行 2 月份黃金準備也增加 2.6 公噸，使該國黃金總量達到 758 公噸。愛爾蘭 2 月黃金準備也增加 1 公噸。

WGC 的分析師表示，儘管全球央行在 2022 年前兩個月減少了黃金準備，但今年全球央行黃金儲備預期仍將呈現淨成長。

分析師認為，俄烏戰爭造成了嚴重的地緣政治不確定性，並且可能難以在今年完全結束，將使得部分國家增加黃金準備以減少對美元或是西方經濟的依賴。

Murenbeeld & Co. 研究部門主管 Chantelle Schieven 先前曾表示，即使近期推升金價的戰爭因素獲得解決，避險需求也不會消失，因為這場戰爭已經成為改變全球地緣政治格局和金融市場的關鍵支點。