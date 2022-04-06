〈俄烏衝突〉一文看懂 俄烏戰爭衝擊世界糧倉 如何改變全球糧食貿易體系？

作為「世界糧倉」，烏克蘭和俄羅斯占全球糧食貿易的比率約四分之一，但俄烏戰爭爆發後，烏克蘭的糧倉裝滿 1,500 萬噸秋收玉米，本應供應世界市場，如今卻難以找到買家。

烏克蘭是世界上最大玉米、小麥及葵花籽油出口國之一，但這些糧食的出口基本已停滯。烏克蘭農業部說，目前糧食出口被限制在每月 50 萬噸，低於戰前的最高 500 萬噸，損失 15 億美元。

世界糧食計劃署（WFP）執行主任 David Beasley 說，這不僅僅是對烏克蘭的毀滅性打擊，對全球的影響也是二戰以來最嚴重。

在俄烏大戰爆發前，烏克蘭可透過鐵路將玉米運往敖德薩、尼古拉耶夫等黑海港口，然後再將玉米搬上運往亞洲和歐洲的船隻。不過，在港口關閉後，烏克蘭改透過鐵路，向西蜿蜒穿過羅馬尼亞和波蘭，將少量玉米運至國外。

雪上加霜的是，與歐洲的鐵路不同，烏克蘭的火車行駛在更寬的蘇聯時代軌道上，因此運輸人員必須在邊境更換火車車輪。

烏克蘭農業綜合企業俱樂部副主席 Kateryna Rybachenko 說：「本不應用鐵路運糧食，這會提高物流成本，降低效率，也非常緩慢。從邏輯上講，這是個大問題。」

擔心出現糧食短缺的國家，正爭相尋找替代供應商，促使新貿易出現。

過去印度一直將小麥留在國內，而現在印度正大舉搶進出口市場，在亞洲各地兜售小麥。上月結束的小麥產季，印度出口的小麥，可能達到 850 萬噸，衝上歷史新高。

印度食品和商務部長 Piyush Goyal 表示：「我們將繼續大規模出口小麥，以滿足無法從衝突地區獲得供應的國家，我們的農民努力提高產量。」

巴西頭三個月的小麥出口量也已遠超過去年全年出口量。今年頭三個月，巴西的小麥出口量達到 210 萬噸，幾乎是去年全年的兩倍，目的地包括土耳其、南非、蘇丹等國。

小麥出口大國澳洲也火力全開，運能已被預訂好幾個月，買家購買小麥的周期也比平時更長。

與此同時，替代供應商的運費更貴、運輸時間更長或品質不同，導致糧價進一步上漲。

聯合國警告，已處於歷史高點的糧食價格，可能會再漲 22%。聯合國說，黑海出口能力嚴重下降，可能會導致多達 1,310 萬人營養不良，在全球仍未走出疫情陰影的情況下，這將加劇全球饑餓問題。