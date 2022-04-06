〈俄烏衝突〉歐美、G7將聯手升級制裁 含禁止俄國所有新投資

美國、歐盟和七大工業國組織 (G7) 正聯手對俄羅斯祭出新一波制裁，以回應俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行，美國擬於周三宣布禁止在俄國進行所有新投資，歐盟提議禁止進口俄羅斯煤炭、禁止俄國貨車和船隻進入歐盟等措施。

烏克蘭在周末奪回首都基輔的控制權，卻在俄軍撤離基輔近郊的布查鎮 (Bucha) 發現眾多平民遭屠殺，俄國否認所有戰爭罪指控。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 周二 (5 日) 表示，美國周三將宣布針對俄羅斯金融機構和國營企業的更多制裁，包括禁止所有新投資。美國也將把矛頭對準更多俄羅斯官員和家屬，要求他們為自己行為負責。

莎琪說：「明天，我們將和 G7 和歐盟一同宣布更多呃一連串制裁碩施，讓俄羅斯付出代價，並使在經濟、金融和科技方面受到進一步孤立。這些措施目的在直接削弱俄羅斯國家權力、讓俄國經濟承受立即而且激烈的傷害。」

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 同日稍早也提議一連串制裁，包括逐步禁止俄羅斯煤炭入口，禁止俄羅斯大多數貨車和船隻進入歐盟，擴大俄軍用於作戰的科技出口管制清單，加強限制液化天然氣 (LNG) 設備。

馮德萊恩透露，歐盟還將辯論敏感的話題：禁止進口俄羅斯原油。儘管歐盟內部意見分歧，但布查的狀況使對俄祭出能源制裁的壓力愈來愈大，許多能源進口國可能因為持續進口俄國油氣，間接為俄國提供戰爭資金。

此外，一名知情人士透露，歐美正在討論是否制裁俄羅斯菁英人士，包括俄國總統普丁的女兒們。白宮不願對此消息置評。

金融方面，歐盟據傳可能把俄羅斯外貿銀行 (VTB) 和俄羅斯聯邦儲蓄銀行 (Sberbank) 納入制裁名單。VTB 雖然已被逐出環球金融電信協會 (SWIFT)，但還不在制裁範圍，俄國最大銀行 Sberbank 則未被踢出 SWIFT。

新制裁的消息令俄羅斯盧布周二走軟，天然氣期貨大漲近 6%。

在戰爭和西方制裁下，專家預測俄國經濟今年可能萎縮多達 15%。

馮德萊恩本周將前往基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy)，後者呼籲歐美提供更多武器以利作戰。北約 (NATO) 外交部長周三起也將在布魯塞爾開會，討論烏克蘭危機。