俄支付系統晶片短缺 轉向中國廠商尋求支援

俄羅斯遭西方國家制裁之後，國內支付系統 Mir 需求暴增，使得他們面臨晶片短缺困擾。Mir 系統營運商高層指出，目前正轉向中國尋找微晶片製造商，以繞開西方制裁。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家施予制裁，一些最大的銀行被踢出 SWIFT，而國際支付卡 Visa 和 MasterCard 已停止為俄羅斯帳戶提供服務，造成 Mir 支付系統的金融卡需求暴增。

Mir 支付系統營運商 NPSK 董事 Oleg Tishakov 指出，由於亞洲製造商在疫情期間暫停生產，歐洲供應商在制裁後停止與莫斯科合作，俄羅斯正面臨微晶片短缺的問題。

他表示，目前正尋找新的微晶片供應商，已經在中國找到了幾家，並正進行認證。但是他並未提供進一步細節。

據《路透》測算，NSPK 在 2021 年底至 3 月期間，發行了 200 多萬張 Mir 卡，目前發行的信用卡總數為 1.16 億張。

俄羅斯所有大銀行的報告均指出，國內 Mir 卡的需求增加。一些銀行目前透過與中國銀聯合作發行信用卡，以替代 Visa 和 MasterCard ，供俄羅斯人在國外支付。

在土耳其、越南、亞美尼亞、烏茲別克、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和喬治亞的分離地區等部分銀行，也接受 Mir 卡。不過，俄羅斯民眾在大部分的海外地區，仍無法使用 Mir 付款。蘋果 3 月把 Apple Pay 服務從 Mir 支付系統中移除。