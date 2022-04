亞馬遜與3家火箭公司簽署最多83次發射協議 部署聯網衛星

亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (5 日) 宣布達成商業航太業史上最大的火箭交易,與 3 家公司簽署了最多 83 次發射其 Kuiper 計畫聯網衛星的協議。

這家科技巨頭與波音 (BA-US) 和洛克希德馬丁 (LMT-US) 的合資企業聯合發射聯盟 (ULA) 簽署了 38 次發射合同;與歐洲公司 Arianespace 合作 18 次;和亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 投資的 Blue Origin 合作 12 次,並附帶 15 次的額外選項。

Kuiper 計畫是亞馬遜在低地球軌道上建立一個由 3236 顆衛星組成的網絡,為全球各地提供高速互聯網。FCC 在 2020 年給予授權許可,亞馬遜表示將「投資超過 100 億美元」來建造該系統。

亞馬遜初步將開始測試 2 顆 Kuiper 原型衛星,計劃於今年年底在 ABL Space 的 RS1 火箭上發射,然後在太空軌道上部署衛星。雖然亞馬遜沒有說明 Kuiper 發射活動何時開始,但 FCC 規則要求該公司在 6 年內部署半數計畫中衛星,也就是在 2026 年 7 月前大約有 1600 顆衛星進入軌道。

亞馬遜設備和服務資深副總裁林普 (Dave Limp) 在聲明中說,「我們還有很多工作要做,但該團隊在我們衛星系統的各個方面不斷完成一個又一個里程碑。這些合作協議反映出我們對 Kuiper 計畫難以置信的承諾和信念。」

這些發射火箭的合約條款沒有披露。

除了亞馬遜去年為 Kuiper 向 ULA 採購 9 次 Atlas V 火箭發射外,ULA 還將使用其 Vulcan 火箭進行 38 次 Kuiper 發射。ULA 的 Vulcan 火箭尚未正式發射過,其首次任務定於今年年底。雖然 ULA 沒有透露發射的基本價格,但美國政府的採購價格是每枚約 1.12 億美元。

Arianespace 將在即將推出的 Ariane 6 火箭上執行其 18 次 Kuiper 任務,這些火箭也將在今年稍後首次發射。這家歐洲火箭製造商也沒有具體說明其價格結構,但之前曾透露其目標是每次發射基本價格為 7700 萬美元。

Blue Origin 將使用其 New Glenn 火箭來執行它受託的 12 次 Kuiper 任務。雖然 Blue Origin 目前沒有 New Glenn 首次發射的正式目標日期,但之前曾傳言該火箭預計將於 2024 年或之後首次發射。該公司尚未公開透露 New Glenn 發射的價格,但 2 年前 Arianespace 估計 Blue Origin 火箭每次發射的價格為 6800 萬美元。雖然 Blue Origin 也是由貝佐斯創立的,但與亞馬遜是分別獨立的。

總體而言,亞馬遜的 Kuiper 發射合同價值數十億美元,但尚不清楚競標和可能的大量訂單折扣對整體定價有何影響。4 家公司均拒絕就成本置評。

值得注意的是,亞馬遜的發射合約中沒有最活躍的美國火箭公司:馬斯克的 SpaceX。

在從太空提供聯網服務的競賽中,SpaceX 較亞馬遜取得相當大的領先優勢。截至目前為止已發射約 2000 顆 Starlink 衛星,為約 25 萬名用戶提供服務。

但亞馬遜正在押注其全球據點來縮小這個差距。該公司表示,Kuiper 網絡「將利用亞馬遜的全球物流和據點,以及亞馬遜網絡服務 (AWS) 的網絡和基礎設施」。

亞馬遜在解決聯網設備負擔能力的關鍵障礙方面也有優勢:客戶需要聯網的天線。亞馬遜自豪其「在生產 Echo 和 Kindle 等低成本設備和服務方面的經驗」,可讓服務價格「易於入手」。

亞馬遜尚未提供有關 Kuiper 衛星的更多資料,例如質量或功率,也沒有具體說明每枚火箭發射的衛星數量。但該公司的設計可能已經接近完成,因為亞馬遜已宣布正與瑞士公司 Beyond Gravity 合作建造衛星分配器以部署 Kuiper 太空船。