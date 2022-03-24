藍色起源的機會來了！NASA將徵求第二架登月火箭

在 Space X 擊敗眾多競爭對手，奪下美國國家航空暨太空總署 (NASA) 的 29 億美元火箭大單後，NASA 周三 (23 日) 宣布將徵求第二架載人登月的火箭，為貝佐斯 (Jeff Bezos) 旗下藍色起源 (Blue Origin) 帶來新的機會。

NASA 最新項目名為「永續月球發展合約」(Sustaining Lunar Development contract)，歡迎 Space X 以外的所有美國企業參與這次的競標，目標是在 2026 年或 2027 年前籌備好第二座登月火箭。

NASA 表示，正在升級與 Space X 的現有合約，向後者購買另一架火箭，幫助執行後續的無人駕駛和載人演習任務。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 旗下 Space X 去年 4 月拿下價值 28.9 億美元的火箭合約後，遭到多家企業和國會強烈抨擊，藍色起源因不滿 NASA 讓 Space X 獨攬合約，甚至一狀告上聯邦法院，最終敗訴。

NASA 局長 Bill Nelson 表示，這項名為永續月球發展合約或「NextSTEP 附錄 P」的項目，將促進競爭並緩解這些不滿情緒。

Nelson 拒絕透露最新計畫的花費金額，稱具體細節將涵蓋在美國總統拜登 (Joe Biden) 下周發布的預算提案當中。

針對上述計畫，藍色起源發言人透過聲明表達參與意願，聲明指出：「藍色起源已準備參與競爭，致力於推動阿提米絲 (Artemis) 計畫，並繼續和 NASA 合作，盡快實現讓美國重返月球的目標。」

NASA 表示，關於最新登月火箭競標的建議書草案將在 3 月底發布，最終版本應會在今年春天以前公布。