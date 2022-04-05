馬斯克入股使推特股價飆漲 分析師：市場反應過度

在監管文件披露特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克持有推特 (TWTR-US)92% 的股份後，推特股價在週一 (4 日) 上漲超過 27%。華爾街分析師認為，這可能是市場投資人對推特可能被收購的過度反應。

報導指出，以 Mark Shmulik 為首的伯恩斯坦 (Bernstein) 分析師在一份報告中表示：「推特如今的股價走勢，說明了部分投資人群希望推特出售，是對於廣泛投機可能性的過度反應。」

馬斯克將用這些推特持股做些什麼仍不確定，分析師認為，馬斯克可能什麼都不會做，也可能使自己成為領導層，或者將推特私有化。

分析師也認為，馬斯克對推特的興趣是出自個人因素，並指出部分億萬富翁也對社群媒體擁有一定的所有權，例如貝佐斯 (Jeff Bezos) 持有華盛頓郵報。

報告中警告，這種對於社群媒體的興趣，可能會分散馬斯克和特斯拉股東的注意力，因為馬斯克克能已過度投入，而且他對審查或是言論自由話題的熱情度很高。

馬斯克過去就曾經因為在推特上發表的文章與美國證券交易委員會 (SEC) 發生了衝突，他更是在最近批評了推特存在缺乏言論自由和審查制度的問題，並暗示他可能會創建自己的社群媒體公司。

報告中指出，推特其實並沒有太大的變化。分析師認為，投資人對此一消息的反應似乎有點極端，因為推特在基本面上和面對的挑戰上基本並沒有變動。