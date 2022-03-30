大摩：特斯拉在確保關鍵原料供應方面 領先同業五到十年

在宣布股票分割計畫後，特斯拉 (TSLA-US) 周一 (28 日) 大漲 8%，摩根士丹利 (大摩)(Morgan Stanley) 分析師認為，股價除了反映股票分割消息外，投資人看好特斯拉在確保原物料供應方面的表現勝過同業，也是激勵股價的一大因素。

特斯拉周二收漲 0.7%，報每股 1099.57 美元，市值約 1.1 兆美元。

大摩分析師 Adam Jonas 表示，光是宣布股票分割，不足以解釋特斯拉市值在一夕之間暴增，他認為市場上可能還有其他力量在發揮作用。

Jonas 解釋，近期鎳價波動凸顯供應鏈問題，並說明電動車供應鏈在許多層面上無法永續。包含環境成本在內，鎳金屬每噸成本超過三萬美元，這代表必須駕駛電動車整整兩年的時間，才足以抵銷將二級鎳冶煉成一級鎳所導致的碳排量。

鎳礦是生產電動車電池的關鍵原料，可依純度分為二級鎳和一級鎳，在冶煉過程中少不了森林砍伐與礦石開採等傷害環境與增加碳排的活動。

不過，他認為特斯拉對這些問題的考量，比其他同業領先五到十年，股價的漲勢似乎就在反映這一點。

Jonas 說：「全球電動車市場的贏家，將會是那些能夠確保關鍵原物料供應無虞的公司，股價正在告訴你，特斯拉在這方面的表現遙遙領先。」

Jonas 預期，到了 2030 年，特斯拉資本支出可望達 2000 億至 2500 億美元，花費規模甚至可能達到豐田汽車 (TM-US) 的市值，即約 3000 億美元。