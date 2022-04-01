亞企興起股票回購浪潮 華爾街點名這些公司接力

包含阿里巴巴、小米在內，亞洲市場近來掀起一波庫藏股浪潮，華爾街分析師認為，這波股票回購有望延續一段時間，並點名一些是最適合且最可能回購計畫的公司。

阿里巴巴 (BABA-US) 上周宣布將庫藏股規模加碼至 250 億美元，小米本周宣布買回價值 100 億港幣的股票，京東健康也表示，將執行 30 億港幣的庫藏股計畫，消息一出帶動三家公司股票大漲。

Verity 研究主管 Ben Silverman 表示，美中企業的模式都相同，都是在成長疲軟的情況下宣布回購股票，藉此提振投資人信心。

事實上，這種回購趨勢不僅限於中國科技公司，過去幾周以來，滙豐銀行 (HSBC)、友邦保險 (AIA) 和豐田汽車 (Toyota) 都有宣布庫藏股計畫。

不過，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 認為，回購趨勢之所以加速，和在中國股票估值普遍下滑有關。此外，在中國證券監督管理委員會的鼓勵之下，大摩預期回購趨勢將延續一段時間。

哪種公司最適合回購股票？

野村 (Nomura) 表示，適當的估值加上合理強勁的資產負債表，將刺激回購活動，這項主題將會是未來幾周的討論焦點，特別是在阿里巴巴宣布增加回購規模之後。

繼阿里巴巴、小米之後，Mirabaud Equity Research 科技、媒體和電信研究主管 Neil Campling 認為，市場預期騰訊會是下一個宣布回購的公司。

他說：「騰訊確實意識到自家股價大幅下跌，代表該公司可能會考慮回購，我們不應該排除這種可能性。」

大摩針對 2014 年至 2021 年中概股和 A 股股票進行數據分析，結果顯示，股市會在短期內對庫藏股公告做出正面反應。值得一提的是，相較香港或中國上市股票，在美國上市的中概股反應特別積極。

大摩提出最適合執行庫藏股計畫的 20 家企業名單，包含貴州茅台、中國電信、京東、網易、海康威視、拼多多 (PDD-US) 與工業富聯等，篩選標準包含足以支持股票回購的資產負債表、嚴重低估的估值、龐大的市值與強勁基本面。

高盛則專注於過去有公告紀錄的公司，並解釋，雖然現金充裕且高度獲利的成長股，特別適合回購股票，倘若過去沒有宣布回購的紀錄，即使企業具備大量現金，通常也不會回購。

高盛名單內有十檔日本股票，包含 KDDI、富士通、第一生命保險、大和證券、東京瓦斯與廣瀨電機等。