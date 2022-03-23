中概股回購股票接力 騰訊準備「抄大底」？

在阿里巴巴 (09988-HK) 、小米 (01810-HK) 接連發布庫藏股計畫後，庫藏股已成為中國科技業最熱門的趨勢，彭博點名騰訊控股 (00700-HK) 可能也會跟進，大規模買回自家股票。

彭博報導，騰訊股價周三（23 日）盤中大漲 3.1%，投資人押注該公司將追隨阿里巴巴和小米的腳步，這兩家公司都在發布財報後，宣布大規模回購計畫，帶動股價走高。騰訊將在台北時間周三晚間 8 時公布上季與全年財報。

Kamet Capital Partners 投資長 Kerry Goh 表示，在去年股價表現難看之後，阿里巴巴和小米可能已經引發股東關注庫藏股的問題；投資其他公司的限制更加更嚴格，加上亮麗的資產負債表和良好的現金流，應該會促使騰訊等公司回購股票。

騰訊當然具備買回自家股票的財力。截至去年 9 月底，騰訊的資產負債表上約有 400 億美元現金和短期票券，騰訊周三公布上季財報時，這個數字很可能會進一步增加。

作為中國網路雙雄之一的騰訊，在回購股票方面向來穩準狠，幾乎每次都能「抄到大底」。Wind 數據顯示，今年來騰訊已回購股票 10 次，投入 1.6 億港元。

2008 年 9 月 - 2009 年 1 月期間，騰訊進行 36 次密集股票回購，這段時間騰訊股價腰斬。2013 年 3 月至 4 月，騰訊股價低迷，公司發起 14 次回購。2019 年 9 月，騰訊股價走低，公司隨即宣布回購股票。

騰訊提高股利，包括配發京東股票，試圖吸引投資人，但這些舉措仍未能扭轉騰訊股價下跌趨勢。去年 2 月以來，騰訊市值縮水約 4,500 億美元，比阿里巴巴還慘，導致騰訊淪為中國科技股崩跌最大輸家。