〈財報〉去年底購物季推動 小米Q4、全年財報繳佳績 將斥百億港元回購股票

中國智慧型手機製造商小米 (1810-HK) 周三（22 日）公布 2021 年第四季與全年財報，由於年底購物季提振銷量，公司撐過晶片短缺壓力，第四季營收成長逾兩成、淨利成長近四成，均優於市場預估，全年營收、淨利也表現亮眼，並計畫斥資 100 億港元回購股票。

小米第四季（截至去年 12/31）營收成長 21.4% 至人民幣 856 億元（單位下同）、經調整淨利成長 39.6% 至人民幣 44.7 億元，均優於市場預期的 815 億與 42 億元。全年營收成長 33.5% 至 3,283 億元，經調整淨利成長 69.5% 至 220 億元。

小米在財報上透露，董事會正式決議行使股份購回授權，以不定期按最高總額 100 億港元於公開市場購回股份。此前阿里巴巴 (9988-HK) 等其他中國大型公司在股票重挫後，紛紛加快股票回購步伐。

小米第四季智慧型手機出貨量受惠攝影鏡頭功能與系統系統升級，年增 4.4% 至 4,410 萬台；智慧手機的 ASP（平均售價）1,143.6 元，年增 13.3%，係因高階智慧型手機出貨量占比提升所致。

俄烏戰爭影響海外業務

小米仍將面臨長期零件短缺與生產價格波動影響，花旗分析師 Andre Lin 和 Arthur Lai 在報告中寫道，俄烏戰爭影響該公司海外業務，儘管對小米來說影響是「可控的」，但由於盧布貶值、物流中斷以及俄羅斯客戶的財務壓力，小米對俄國智慧型手機出貨量可能在 2022 年減少 300 萬台。

小米總裁王翔：供應鏈下半年將有明顯改善

小米總裁王翔表示，首季供應鏈仍然緊張，首季晶片供應情況較差，加上小米工廠集中在華東等地區，近期疫情不利物流，不過今年地緣政治風險和不確定性將持續存在，不過下半年供應方面將有改善。

智慧電動車業務保持 2024 年上半年量產目標

另外值得注意的是，小米表示，自 2021 年 3 月宣布造車計畫以來，小米的智慧電動汽車業務進展超預期。截至目前，汽車業務研發團隊規模已超過 1000 人，未來將繼續在自動駕駛、智慧座艙等核心領域拓展研發。保持預計在 2024 年上半年正式量產。