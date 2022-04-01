日本央行短觀：大型製造業景氣判斷指數下降 7季來首度惡化

日本央行周五 (1 日) 公布 3 月調查的日本全國企業短期經濟觀測調查 (簡稱短觀)，大型企業製造業的景氣判斷指數 (DI) 報 14，較上回減少 3 個點數，是 2020 年 6 月以來、睽違 7 季的首度惡化，儘管仍較市場預測中數高 2 個點數。

此外，日本大型企業非製造業的 DI 報 9，較上回減少 1 個點數，同樣出現睽違 7 季的首度惡化。

這次是俄羅斯侵略烏克蘭之後的首份短觀調查，結果反映出地緣政治風險和資源價格高漲對企業心態的衝擊。

本次短觀調查時間為 2 月 24 日至 3 月 31 日，基準日為 3 月 11 日，涵蓋日本全國「防止蔓延等重點措施」實施期間。

在 3 月調查當中，由於原物料價格上揚，紙業 / 紙漿、窯業 / 土石以及化學業等對景氣看法明顯惡化，另有不少企業反映晶片短缺所造成的零件調度問題。

Omicron 變種病毒導致疫情惡化，也造成工廠停工和汽車生產減少，其中汽車業 DI 從上回的 - 8 進一步惡化到 - 15。

大型企業製造業的景氣先行指數報 9，大型企業非製造業的景氣先行指數報 7，預料將進一步惡化。

日本央行本次短觀調查企業經過調整，和上回在 2018 年 3 月的調整相距 4 年。