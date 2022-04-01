日本洗碗機熱銷 免施工機種受歡迎

近來日本廚房家電市場，洗碗機銷售熱絡。以往在銷售排行榜上名列前茅的洗碗機，多為單價 10 萬日圓左右，且需改裝水龍頭，但目前有廠商推出 8 萬日圓左右、不占空間又不須施工的機種，大受租屋族歡迎。

根據日本知名家電賣場「友都八喜」統計，2022 年 1~3 月的洗碗機銷量，較去年同期增加 1 成。業者表示，由於疫情關係，家庭清洗碗盤的負擔增加，帶動洗碗機需求攀升。

家用洗碗機到目前為止，日本市場主流多為 10 萬日圓以上的嵌入式機種，或 8~10 萬日圓且需要進行水龍頭改裝的桌上型機種，不過近來市場上出現價格約 8 萬多日圓且不須施工的洗碗機。

例如，日本家電大廠在去年 11 月推出可不安裝供水管的機種，只要插上插頭，並將清水注入水箱，就可使用洗碗機，且體積不大，可放置在流理台上。

日本家電量販業者「Bic Camera」表示，過去有不少租屋民眾考量到施工問題，放棄購買洗碗機，但目前的洗碗機技術已解決這類問題，而類似商品雖然也有 4~5 萬日圓的選擇，但考慮到碗盤的清洗數量及洗淨能力後，不少消費者還是願意多掏腰包，選購日本知名大廠的洗碗機。

根據日本內閣府的消費動向調查，日本家庭的洗碗機普及率約 34.4%(2021 年 3 月)。另根據日本經濟產業省的生產動態統計，2022 年 1 月的洗碗乾燥機銷售台數為 66,287 台、年增 8%，自 2021 年 9 月起，已連續 5 個月高於去年同期。

日本經濟產業省分析，由於雙薪家庭比率增加，推測有民眾為了減少家事而購買洗碗機。