美企今年迄今股票回購規模逾3,000億美元 創歷史新高

近期美股震盪，許多美國大型企業為穩住股價，回購大量股票，期望在投資情緒惡化之際，穩定投資人信心。數據顯示，美企今年迄今股票回購規模創下新高。

高盛最新的數據顯示，今年迄今美國企業核准實行新庫藏股計畫的金額已達到 3,190 億美元，高於去年同期的 2,670 億美元，創下歷史新高，顯示企業在自家股價下跌時，加速買回大量股票。

近期高盛分析師也將 2022 年全年企業股票回購規模預估上調至 1 兆美元，較去年大增 12%。在去年，企業股票回購熱潮，推升標普 500 指數上漲了 27%。

股票回購的作用通常是支撐公司的股價，並提振投資人需求，特別是在股價出現下跌之後，能夠以更低的價格買入。

羅素 3000 指數今年迄今平均重挫 30%，許多企業認為自家股價遭到低估，紛紛實行股票回購計畫。另一方面，在市場持續消化通膨壓力和供應鏈困境，並且企業獲利成長預期放緩之際，實行庫藏股計畫有助於減少在外流通股數量，在維持收益的情況下，提升每股盈餘 (EPS)，並為股價帶來支撐。

值得注意的是，如今新上市的公司也加入了股票回購的行列。原本，新上市公司通膨傾向於將現金使用於推動公司成長，但是，在股價大跌時，股票回購更具吸引力。

富國銀行股票資本市場聯席主管 Craig McCracken 表示，「實施庫藏股的企業數量通常會在市場波動時期增加，因為股價面臨下跌。在此情況下，手上持有充裕現金的投資人也因此看見相關類股的上升機會。」