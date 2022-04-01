〈美股盤後〉美股首季收盤慘淡 AMD崩逾8% 道瓊大跌超過550點

2022 年第一季美股收官日慘淡，華爾街週四 (31 日) 迎來又一個通膨過熱的經濟數據，加上白宮宣布史上最大石油儲備釋放計劃，中概股退市危機再起，烏俄兩國恐爆發核戰，眾多利空消息環繞，金融與通訊服務板塊領跌，道瓊收盤大跌超過 550 點，標普和那指滑落逾 1.5%，AMD 崩超過 8%，費半收黑逾 2.2%。

回顧今年首季，在鷹派央行、失控通膨和俄烏戰爭的三重威脅之下，道瓊和標普季跌幅分跌為 4.6% 和 4.9%，那指季跌幅更高達 9%，創下 2020 年首季以來最差表現。

數據方面，美國 2 月核心個人消費支出物價 (PCE) 指數年增率攀升至 5.4%，創下 1983 年 4 月以來新高，分析師認為持續提高的通膨壓力正改變美國民眾消費行為。

政經消息方面，為降低油價和居高不下的通膨，美國白宮週四宣布自 5 月開始的未來半年內，將每日釋出約 100 萬桶的戰略石油儲備 (SPR)，為美國史上最大石油儲備釋放計畫。

俄國為反制西方制裁，普丁週四簽署一項法令，4 月 1 日起外國向俄國購買天然氣必須以俄國貨幣盧布支付，否則將停止供應，法德兩國正為此次斷供作好準備。

烏俄戰火尚未停歇，儘管克里姆林宮聲稱將減少對烏國的軍事行動，但俄軍對烏國空襲次數在過去 24 小時內翻倍。俄國核武威脅與日俱增，英媒傳出普丁與俄國國防部長 Sergei Shoigu 很可能已躲進核掩體。不過，國際原子能機構 (IAEA) 週四公告，俄羅斯已經將車諾比核電站還給烏克蘭。

另外，美國 200 位跨黨派眾議員週四聯名致函拜登政府，呼籲邀請台灣參與印太經濟架構 (IPEF)，美國貿易代表戴琪回應，尚未決定 IPEF 參與方，還在討論中。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 4.87 例，死亡數突破 614 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 112 億劑疫苗。

週四 (31 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全部血染，金融與通訊服務板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王黯淡無光。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.78%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.41%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.99%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.77%。

道瓊成分股全數下滑。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 5.67%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 3%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.96%；Nike (NKE-US) 下跌 2.87%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.7%。

費半成分股肅殺一片，僅高通倖免。AMD (AMD-US) 大跌 8.29%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.46%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.64%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.95%；美光 (MU-US) 下跌 1.60%；高通 (QCOM-US) 漲 0.059%。

台股 ADR 齊黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.31%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.21%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.77%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.22%。

企業新聞

華爾街一些分析師看空個人電腦 (PC) 的銷售。AMD (AMD-US) 暴跌 8.29% 至每股 109.34 美元。英國巴克萊銀行將 AMD 股票評等下調至「中性」，目標價自 148 美元下調至 115 美元，主因是 AMD 在幾個不同的終端市場面臨周期性風險。

惠普 (HPQ-US) 和戴爾 (DELL-US) 在摩根士丹利下修股價評級至「持有 (Equal-weight) 」後，2 家公司股價分別大跌 6.54% 和 7.60%。

沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大跌 5.67% 至每股 44.77 美元。該公司最新財報獲利超出分析師預期，因新冠病毒的 Omicron 變種病毒加劇對加強劑和篩檢的需求，並在冬季帶進不少客流量，不過，該公司重申今年財測「調整後的每股獲利將以低個位數成長」。

美國證券交易委員會 (SEC) 週三將百度、愛奇藝等 5 家中國企業列入下市風險清單，中概股跌跌不休。百度 ADR (BIDU-US) 重挫 8.02%、愛奇藝 ADR (IQ-US) 暴跌 9.92%。

經濟數據

美國 2 月 PCE 物價指數年率報 6.4%，預期 6.4%，前值 6.1%

美國 2 月 PCE 物價指數月率報 0.6%，預期 0.6%，前值 0.6%

美國 2 月核心 PCE 物價指數年率報 5.4%，預期 5.5%，前值 5.2%

美國 2 月核心 PCE 物價指數月率報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.5%

美國 2 月個人支出月率報 0.2%，預期 0.5%，前值 2.1%

美國 3 月芝加哥 PMI 報 62.9，預期 57，前值 56.3

美國上周（截至 3/26）初領失業金人數報 20.2 萬，預期 19.6 萬，前值 18.7 萬

美國上周（截至 3/19）續領失業金人數報 130.7 萬，預期 134 萬，前值 135 萬

華爾街分析

美股週四最後一個小時跌幅擴大，分析師認為，週四是 3 月和今年第一季最後一個交易日，這可能是導致尾盤疲軟，因為專業基金經理在期末調整其投資組合。

Federated Hermes 高級投資組合經理 Lewis Grant 認為，本週美債殖利率短暫倒掛，加上期權波動性上升，這是一個警訊，即不應忽視美國經濟衰退的風險。

Key Private Bank 投資長 George Mateyo 研判，不幸的是，市場將在好消息和壞消息之間搖擺不定，這勢必會引發一些波動。

Neuberger Berman Group 投資長 Erik Knutzen 點評：「從現在起，投資人將意識到，經濟增長正在放緩、利率正在上升，通膨依舊很高。對於股票來說，這仍然是一個具有挑戰性的環境。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主