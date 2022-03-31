美對華貿易政策將轉彎！戴琪：關稅並未迫使中國改變

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 週三 (30 日) 出席聯邦眾議院歲計委員會的聽證會上表示，美國對中國實施大規模關稅的戰略，並未迫使中國改變不公平的貿易行為，美方應調整對中國的貿易政策。

美中兩國在 2020 年簽署第一階段貿易協議，中國承諾在 2020 年至 2021 年間，向美國額外採購 2000 億美元商品和服務，不過，中國僅兌現約 60% 的採購額，而戴琪在去年 10 月開始與中國副總理劉鶴進行會談。

戴琪週三指出，中國只會遵守那些符合其自身利益的貿易義務，美國對中國徵收大規模關稅，對北京政策幾乎沒有影響，雖然雙方持續對話交流，但美方必須承認，美中第一階段貿易協議有局限性。

戴琪認為，未來美對華戰略將不僅僅局限於敦促中國做出改變，還需要大力捍衛美國價值觀和經濟利益，使其免受中國經濟政策和做法的負面影響。

戴琪提到，美方不應再糾結於以往讓中國改變作法，反而應當尋求鼓勵美國本土製造業的政策，這對美國經濟將會更有益處。

中國政府正積極在電動汽車、電池和半導體等關鍵技術領域取得全球主導地位。戴琪指出，中國產業受益於過度且不公平的貿易補貼，而美方的貿易補救措施太慢或無法有效解決，因此為了確保美國保持競爭力，美國必須開發新的工具，以捍衛自身經濟利益，並對美國經濟進行戰略投資。

戴琪呼籲美國國會通過為美國半導體製造商提供 520 億美元補貼的法案，美國國會參眾兩院正組成聯合小組，以解決參眾兩院兩個版本中的分歧之處。