郭明錤：iPhone螢幕下Touch ID功能2年內不會出現

天風證券分析師郭明錤週三 (30 日) 推文指出，蘋果不太可能在未來的兩年內推出帶有螢幕下 Touch ID 功能的 iPhone 新機，傳聞中的蘋果 Touch ID 螢幕功能可能比果迷想像的還要遙遠。

郭明錤在去年 9 月曾預測，蘋果將在 2023 下半年推出的 iPhone 品陣容中，推出至少一款搭載螢幕下指紋辨識功能的 iPhone，但他週三修正這樣的說法。

郭明錤寫道：「早前曾預測 iPhone 最快會在 2023 年開始支援螢幕下指紋辨識功能，但根據最新調查顯示，2023 年與 2024 年推出 iPhone 新機可能都不會採用螢幕下 Touch ID 功能，iPhone 目前提供的口罩 Face ID 辨識功能已是一個不錯的生物辨識解決方案。」

郭明錤此言意味，蘋果最快要等到 2025 年才可能在新 iPhone 上首次提供螢幕下 Touch ID 功能。

另外，iPhone 14 系列將於今年蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會亮相，但郭明錤早前預測將會取消 iPhone mini 系列，推出 iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 四款手機。

其中高階的 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 可能會有更厚更凸的相機模组，主因是搭載 4,800 萬像素的大尺寸感光元件，因此在相機模組整體的面積又會再次放大，還將改採全新驚嘆號狀的打孔螢幕。