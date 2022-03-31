併購放緩+IPO活動停擺 華爾街銀行Q1獲利料7季以來首度下滑

受併購活動放緩與資產發行交易減少拖累，全球大型銀行獲利恐在第一季出現七季以來首度下滑。

Refinitiv 數據顯示，摩根士丹利 (MS-US)、摩根大通 (JPM-US) 和花旗集團 (C-US) 在內等華爾街銀行的第一季 (截至 3 月) 合併淨利，預料會較上季下滑 2%，為 2020 年第二季以來首次出現比前季下滑的情況。

華爾街投行 Q1 獲利可能創下七季以來首度下滑 (圖：路透)

Refinitiv 的數據包含全球頂尖的 65 家銀行，每家銀行市值至少為 100 億美元。

分析師表示，即使整體淨利息收入上升，在俄烏衝突的背景之下，金融市場震盪不斷，銀行獲利恐因費用收入下滑與交易損失而遭受侵蝕。

富蘭克林坦伯頓基金 (Franklin Templeton) 投資組合經理 Andrew Dinnhaupt 說，市場波動使股票和債券發行難度變高，進而拖累銀行承銷收入，即使有傳統貸款業務支撐，銀行損益仍備受壓力。

Refinitiv 數據顯示，截至周二 (29 日)，第一季已完成和未完成併購交易總值達到 9220 億美元，是 2020 年第二季以來最低。

此外，因首度公開發行 (IPO) 活動幾乎停擺，第一季全球股票發行交易量自上季的 3900 億美元，暴跌至 1290 億美元。作為全球主要 IPO 顧問銀行，摩根士丹利和高盛 (GS-US) 的股票承銷交易量大減八成。

道明銀行 (TD Bank) 的美國中間市場銀行業務主管 Bill Fink 表示，俄烏衝突、供應鏈中斷與通膨升溫的不確定性增加，拖累第一季企業併購活動，聯準會 (Fed) 升息次數超出原先預期，也是加劇市場不確定性的因素之一，這些都影響到併購交易的倍數和最終購買價格。