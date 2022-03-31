看好支付數位化 高盛給予PayPal、Block買入評級

根據高盛 (Goldman Sachs) 週三 (30 日) 發布的一份報告，高盛分析師 Michael Ng 將電子支付業者 PayPal(PYPL-US) 的股價評級從 3 月初的「中立」上調至「買入」，並給予支付公司 Block(SQ-US)(前身為 Square)「買入」的評級。

今年以來，這 2 檔股票的表現不盡人意，PayPal 迄今已跌超過 37%，而 Block 則跌逾 13%。不過，Ng 預期，在新商品計劃以及支付數位化的長期利多帶動下，PayPal 有望在今年恢復 20% 以上的每股收益增長。

分析師也預估，2022 年 PayPal 的每股收益將年增 1.03% 至 4.65 美元，並在 2023 年持續增長至 5.83 美元。

Ng 強調，PayPal 平台上總支付量的增長，將受益於支付的數位化趨勢和以及電子商務的增長和向國際的擴張。

根據上季財報，PayPal 預計今年第一季非公認會計準則每股收益為 87 美分，低於分析師預計的 1.16 美元。2022 年全年營收將成長約 15% 至 17%，略低於分析師預計的 17.9%。

PayPal CEO Dan Schulman 表示，該公司採取「精算後的方式」來制訂財測，但預計下半年營收將加速成長。

Canaccord Genuity Capital Markets 分析師也對該股維持買入評級，但將目標價從 315 美元調降至 215 美元。分析師指出，PayPal 的挑戰主要是「短期利空」。

而 Block 方面，Ng 表示，該公司很可能將受益於 Cash App 新產品功能帶來的貨幣化，包含稅務準備、信用卡消費、現金管理、股票投資、比特幣等。同時，也將受惠於 P2P 支付帶來的用戶增長。

此外，該公司收購先買後付平台 Afterpay，將有助於增加新的消費者和商家，加速整合 Square 和 Cash App 生態系統。