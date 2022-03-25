聯準會落後通膨曲線 華爾街預計升息幅度加大

在通膨居高不下之際，華爾街本周愈來愈擔心，由於聯準會升息步伐遠遠落後，接下來將加大升息幅度，以期迎頭趕上。

據接近摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 的消息人士周四 (24 日) 表示，戴蒙預計本次升息周期將升息 12 到 15 次，或累計 300 到 375 個基點，這比他在 1 月所說的 6-7 次升息大幅增加。

周一聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 談話後，市場對聯準會鷹派的預期增加。鮑爾之後，包括以往被視為鴿派的多位官員，也響應採取積極行動的呼籲，更強化了這種看法。

動作最快的高盛，周二已急忙修正了升息預期，認為 5、6 月都會升息 2 碼，而下半年的 4 次會議將各升 1 碼。市場預計聯準會 5 月升息 50 基點的機率，也上升至 76.8%。

DoubleLine Capital 執行長、「新債王」岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，聯準會的升息步伐，遠遠落後於薪資增長以及 2 年期美債殖利率上升等指標。

德意志銀行看法類似，並在本周的報告中表示，在可預見的未來，聯準會將在每次會議上都升息，近期升息的幅度可能增至 50 基點。報告說：「聯準會落後於曲線，需要快速升息以控制通膨。」

對於全球最大資產管理公司貝萊德執行長 Larry Fink，各國央行正面臨著幾十年來從未面臨過的兩難境地—而俄烏戰爭使情況更加複雜。他周四指出，央行必須做出抉擇，是要忍受更高的通膨，還是放緩經濟活動和就業，來迅速降低通膨。