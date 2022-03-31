〈美股熱門股〉亞馬遜獲利前景堪憂 遭法巴銀行評為「遜於大盤」

法國巴黎銀行（BNP Paribas）周三（30 日）罕見的將美國電商巨頭亞馬遜股票評為「「遜於大盤」（Underperform），該行表示，由於通膨飆升與支出增加影響獲利，亞馬遜未來的道路將十分坎坷。

法國巴黎銀行分析師 Stefan Slowinski 表示，新冠疫情流行期間，在美國勞力市場吃緊的情況下，亞馬遜為加快交付貨物速度投資建設物流中心，並且為保持倉庫人手發放員工獎金，上述舉動可能會侵蝕該公司的利潤，預估亞馬遜資本支出成長約 15%-17%

在疫情期間，由於消費者對日常必需品的高度依賴，亞馬遜電商業務發展迅速，但這些消費人潮現在又回流實體商店。

在高通膨的環境下，消費者也在削減可自由支配的支出，同時企業的原材料、採購和運輸成本都在上漲。

Slowinski 說：「雖然獲利成長也是有可能的，但顯然在高通膨的情況下，消費者正面臨壓力...... 亞馬遜已透過提高 Prime 價格向用戶漲價。」

他認為，亞馬遜不會提高多種產品價格來應對通膨，因此可能獲利方面會受影響，此外，該公司計畫在競爭激烈的雲端市場上擴大 30% 左右版圖，極其需要為該項業務分配支出。

在美股周三受俄烏談判消息影響，整體表現疲軟的情況下，亞馬遜 (AMZN-US) 盤中下跌 1.09%，每股暫報 3,349.38 美元。Slowinski 給予該股的初始目標價為每股 2,800 美元。

根據 Refinitiv 數據，在觀察亞馬遜股票的 58 家券商中，有 20 家給予「強力買入」（strong buy）評等、36 家評為「買入」 （Buy）、兩家分別評為「持有」（Hold）及「賣出」（Sell），平均目標價為每股 4,000 美元。