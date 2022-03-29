美司法部支持針對亞馬遜、谷歌、蘋果等科技平台的反壟斷立法

美國司法部週一 (28 日) 支持一項針對亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US) 等科技大咖的反壟斷法，期望藉此防範大型科技平台偏袒自家產品和服務，也顯現出拜登政府首次高調支持反壟斷立法。

美國司法部表達對《美國線上創新與網路選擇法案》(American Innovation and Choice Online Act) 以及類似立法的支持。參院司法委員會在 1 月表決中通過該議案。

美國司法部負責立法事務的代理助理司法部長 Peter Hyun 表示，擁有主導地位平台的崛起，將會對開放市場和公平競爭構成威脅，給消費者、企業、創新、彈性、全球競爭力及民主都帶來風險。

亞馬遜、谷歌、蘋果等公司曾表示反對這項擬議中的立法，表示這將提高提供高人氣服務的難度。反對者也曾表示，線上市場、搜索引擎和應用程式商店從其受歡迎的產品中獲利是公平的。

美司法部則是強調不同觀點，表示這些平台的主導地位賦予了它們不受限制的力量，可影響其他企業的命運，對這些平台的行為進行限制能夠帶來巨大益處。

該部門表示：「具主導地位平台的不公平的行為，將會削弱其他新創公司和企業家的報酬，因此降低創業和創新的動力。更重要的是，上述立法有望支持與這些平台業務相似的新創科技公司發展，最終形成競爭上的制衡。」

針對反壟斷議題，荷蘭消費者和市場管理局 (ACM) 上月也曾表示，蘋果在幾項方面未能滿足要求，更重要的是沒調整條件，使交友 App 開發商仍無法使用其他支付系統，因此將每周向蘋果開罰 500 萬歐元，直至蘋果遵守約定為止。