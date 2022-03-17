拿下洛基和007情報員 亞馬遜完成收購米高梅

鉅亨網編譯張祖仁 2022年3月17號22點22分

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (17 日) 表示，它已經完成以 85 億美元收購米高梅 (MGM-US) 的交易，希望經由更多的串流媒體影音內容來吸引消費者。

在收購完成後，亞馬遜取得「洛基」(Rocky) 和「007」系列電影的幕後製作團隊，以及重要的智慧產權。

亞馬遜貼文指出，歡迎所有米高梅員工加入公司並與電影工作室的領導層合作，並表示不會裁員。

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 原本對該交易提出質疑，但在過了最後期限過後，這項交易確定完成。

總部位於西雅圖的亞馬遜於 2021 年 5 月宣布收購米高梅，認為米高梅提供了大量內容供開發和使用，以吸引消費者加入其在美國每月收費 14.99 美元的快速配送和串流媒體俱樂部 Prime。

亞馬遜表示，米高梅的員工將加入 Prime Video 和亞馬遜工作室資深副總裁霍普金斯 (Mike Hopkins) 的組織管理中。

在申請近一年後，亞馬遜清除了監管障礙。歐盟委員會周二 (15 日) 無條件批准了這項交易，指稱不會引發競爭問題。同樣地，亞馬遜稍早也通知 FTC，它「基本上遵守」了有關交易資訊的披露規定。