美國銀行：蘋果雖減產 iPhone需求仍強烈

美國銀行分析師周三 (30 日) 表示，雖然近日報導指稱蘋果 (AAPL-US) 削減了 iPhone 13 和新款 iPhone SE 的產量，但 iPhone 的需求仍然強勁。

美國銀行分析師在報告中表示，「雖然這些報導可能會讓一些投資人認為需求存在風險，但根據對 iPhone 以舊換新價格的分析，我們認為市場對 iPhone 的需求依然強勁。」

美國銀行表示，在 3 月初推出 429 美元的 iPhone SE 後，蘋果調降了部分 iPhone 機型的以舊換新價格。報告指出，符合以舊換新條件的最新型號 iPhone 12 Pro Max 現在價值 650 美元，而不是發布新機前的 700 美元。分析師認為，這代表需求仍然強勁，因為蘋果不需要花太多錢來說服人們用舊款 iPhone 換用新機。

分析師表示：「相較之下，2019 年蘋果提供高價以舊換新，而不是由第三方來推動升級。」「另外，中國上海實施另一輪封鎖；然而，正如我們之前指出的那樣，業者已經學會了如何在疫情繼續進行製造，蘋果和富士康都有能力將生產轉移到其他地區。截至目前為止，我們預計這些停工不會產生實質性影響。」

美國銀行分析師表示，其在 1 月進行的一項全球調查顯示，25% 的受訪者仍然擁有 iPhone 8 或更早版本，這是蘋果新款 iPhone SE 更具吸引力的另一個跡象。舊款 iPhone 用戶是 iPhone SE 的目標受眾。

美國銀行表示，「我們認為這是推動手機更換周期的機會。」「蘋果的目標可能是讓這些用戶升級到更新的 iPhone，這可能是蘋果在中國仍接受 iPhone 6 和 6 Plus 以舊換新但在美國和英國不接受的原因。」

美國銀行表示，蘋果可以靠增加 iPhone 用戶數來受益，然後可以將其貨幣化以提高服務收入。在第 1 財季，蘋果的服務業務同比增加 24% 至 195.2 億美元。