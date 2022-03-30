捷敏-KY全年審慎樂觀 將開發第三代半導體產品

功率元件封測廠捷敏 - KY(6525-TW) 今 (30) 日召開法說會，財務長王瑞萍表示，上海嘉定廠因位於浦西，4 月 1 日至 5 日將進行封控管理，影響部分員工到班，將持續關注當地疫情發展，機動調整生產計劃，對全年營運審慎樂觀，捷敏也將開發第三代半導體產品，未來 5G、工業用與車用都是市場未來重點。

展望後市，王瑞萍指出，捷敏將提升合肥廠新產能，包括中低壓及高電壓產品，也考量產品業務發展方向進行計劃性擴充。

捷敏目前已與客戶簽訂產能保障合約，收取產能保證金約 5.37 億元，每股淨值自前年底的 29.83 元，提升至去年底的 32 元。

隨著客戶需求暢旺，加上 IDM 轉單效應，捷敏去年營收逐季走高，全年營收衝上 47.56 億元，年增 26.83%，改寫歷史新猷，創高動能也一路延續至今年，1 月營收達 4.49 億元，累計前 2 月營收達 8.59 億元，年增 24.74%。

捷敏去年第四季毛利率 27.27%，王瑞萍補充，公司為因應合肥新產能在今年開出，預先在去年底雇用產線新進員工，由於生產效率尚未提升，影響毛利率 1.5 個百分點，加上當地實施能耗雙控，供應商因應原物料漲價，因此毛利率低於過往平均水準。