〈宏碁攻NFT〉旗下倚天酷碁攜手思偉達 打造NFT平台

宏碁 (2353-TW) 旗下倚天酷碁 Acer Gadget 今 (30) 日宣布與新創 STARBIT 思偉達簽署合作意向書，思偉達旗下 NFT 發行交易平台 Jcard 將同步升級成 2.0，並由雙方共同經營，瞄準打造娛樂、流行、藝術等元宇宙世界，倚天酷碁也成為宏碁集團元宇宙領域的重要一環。

倚天酷碁總經理鍾逸鈞表示，元宇宙、NFT 市場要成功有三大要素，包含跨域跨界資源整合、國際化全球化、產官學合作，這次合作，將結合思偉達區塊鏈技術的通用化，作為產業進軍數位世界的加速器，打造新型態元宇宙社群，強進全球千億商機。

倚天酷碁先前就曾與思偉達旗下 Jcard 平台合作，推出藝人虛實整合紀念品，隨著雙方深化合作，倚天酷碁將與思偉達共同經營 Jcard2.0 平台，除同步升級 1.0 平台外，也公布首波合作對象，包含凱渥集團、台灣美術院、東京中央沐春堂等。

倚天酷碁是宏碁在去年 6 月整併旗下倚天資訊、酷碁科技成立，其中，酷碁主要產品為智能佛珠，目前倚天酷碁則以銷售周邊產品為主，營收占比約達 6 成，包材類、穿戴裝置等產品則各占約 2 成。

展望今年，鐘逸鈞認為，整體筆電市場多偏保守，不過商用、電競等非消費型產品需求仍強，可望支撐營運，今年也以成長為目標，此外，近年持續擴大多元領域布局，包含智慧佛珠、NFT 平台等，將使營運有多引擎動能。

至於倚天酷碁未來是否會邁向資本市場 IPO，鐘逸鈞則說，屬於中長期目標，但相關訊息應由母集團說明。