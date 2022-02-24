那斯達克指數逼近熊市 分析師稱逢低買進策略失效

由於俄烏衝突升溫、油價飆升及美聯準會將升息等因素的影響，股市受到全面的衝擊，那斯達克綜合指數在週三下跌 2.57%，較 11 月的高點下跌 18.8%，逼近回檔 20% 的熊市區域。有分析師認為，投資人風低買進的策略，如今已經逐漸失效。

今年以來，股市波動加劇，因投資人難將一系列因素納入股價考量，相關因素包含高通膨、升息，以及俄烏地緣政治緊張情勢。

IG Asia Pte. 分析師 Jun Rong Yeap 指出，俄烏情勢升溫，會促使市場進一步轉向避險資產。目前情況依然動盪，且西方國家採取報復行動。此外，通膨持續上升，使得利率敏感的成長股更加疲弱。

主要追蹤科技股的旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 已經連續 5 天下跌，僅在週三就下跌了近 4%，自今年年初以來已下跌超過 35%。

JonesTrading 首席市場策略師 Michael O"Rourke 表示，過去逢低買進被投資人認為是有利可圖的，但是現在這樣的策略正在失效。投資者正在從投機性的市場中退出，因為他們沒有從這些高風險、高波動性的公司獲得回報。

在談到地緣政治緊張局勢時，Moneta 投資長 Aoifinn Devitt 表示：「我們將在未來幾週看到很多波動，因為情況顯然還不明朗。」

iCapital 首席投資策略師 Anastasia Amoroso 表示，有鑑於通膨推升大宗商品價格，美聯準會的緊縮政策恐面臨不確定性，市場風險情緒現在正在受到打擊。

摩根士丹利首席股票策略師 Michael Wilson 則是認為，現在的市場像極了 2018 年，最明顯的相似之處是—在美國經濟增長放緩的時候，聯準會過於鷹派。「我們最終得到與 2018 年 12 月類似結果的可能性正在增加」，當時股市從高點下跌多達 20%，然後隨著聯準會投降而出現大幅反彈。