美銀：俄烏衝突加劇停滯型通膨風險 美股今年難逃熊市

美銀證券 (BofA Securities) 在近日警告表示，美股近期的反彈可能只是短暫的，美股在今年難逃熊市，投資人應該要為停滯性通膨 (stagflation) 和美元貶值做好準備。

美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 在報告中表示，隨著地緣政治風險加劇了 2022 年的通膨、物價格上漲以及升息等情況，將對美國經濟成長造成衝擊，前景正在惡化。

他指出，76% 的那斯達克綜合指數成分股、51% 的標準普爾 500 指數成分股，如今都已經進入熊市，較高點下跌了 20% 以上。像是迪士尼 (DIS-US)、Visa(V-US)、Netflix(NFLX-US)、PayPal(PYPL-US) 和 Twitter(TWTR-US) 等都處於或低於疫情前的水準。

Hartnett 也指出，零售和營建股也已出現破裂的跡象，像是 Home Depot(HD-US) 的股價較高點下跌了 29%，是經濟衰退以外很少發生的現象。而美聯準會 (Fed) 準備收緊貨幣政策，衰退風險上升，信貸和股市處在早期的熊市。

俄羅斯入侵烏克蘭則是讓嚴峻的宏觀前景變得更加糟糕。 Hartnett 表示，這將會加劇通膨，迫使主要國的央行更快地收緊貨幣政策，直到看見衰退的衝擊。換句話說，俄烏衝突增加了停滯性通膨和政策錯誤的風險。

Hartnett 建議，投資人應該減持科技股並轉向現金和大宗商品。其他像是抗通膨債券 (TIPS)、小型價值股和新興市場等，也都將會在 2022 年優於信貸、股票和私募股權。