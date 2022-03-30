〈劉德音開講〉半導體業盼維持自由貿易 籲國家安全控制越少越好

TSIA(台灣半導體產業協會) 將於 5 月主辦世界半導體理事會 CEO 年會，TSIA 理事長暨晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長劉德音今 (30) 日表示，該年會將討論自由貿易議題，希望半導體產業能維持自由貿易，國家安全的控制越少越好。

劉德音今日以 TSIA(台灣半導體產業協會) 理事長身分，出席會員大會。劉德音表示，每年世界半導體理事會 CEO 年會討論的主題都一樣，聚焦半導體自由貿易，最近幾年政府有幾個貿易問題，也影響半導體產業，產業一致希望能維持自由貿易。

對於近來各國相繼建立本土化供應鏈，劉德音認為，各國政府希望在自己的國家建晶圓廠，是有關國家產業政策的決定，但半導體廠還是要兼顧客戶與消費者需求，若各國相繼建自己的晶圓廠，將增加產業成本，也減緩研發動能。

劉德音表示，希望能資訊流通、公平競爭、及創新報酬，才有助半導體產業發展，並強調，晶片短缺與晶圓廠地理位置無關。

劉德音也說，在通膨因素影響下，半導體廠已面臨供應鏈成本增加的問題，在新的地緣政治下，產業盼能最大化自由貿易精神，不要再讓成本增加成為未來趨勢。

此外，今年世界半導體理事會 CEO 年會再度因疫情，無法舉行實體年會。對此，劉德音認為，韓國、菲律賓、新加坡等國都已開放，台灣確實到了要做重要決定的時候，當然也要有配套措施，希望政府能以科學數據做決定。