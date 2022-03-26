〈紐約匯市〉美元周線收紅 日圓止貶回升 本周仍跌2.4%

美元兌一籃子主要貨幣周五 (25 日) 小幅上漲，周線收紅，日圓兌美元雖止跌回升，本周仍貶 2.4%，投資人持續觀望全球央行政策路徑。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.02%，報 98.81，周線升近 0.6%。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 說：「所有人都同意的一點是，通膨將持續更長一段時間，且多半是黏性的，這將使央行的最終行動變得更複雜，你可能看到美元領先，歐元落後，利差應該會為美元帶來一些支撐。」

美國銀行 (BofA) 周五調升對聯準會 (Fed) 激進升息的押注，預期 6 月和 7 月會議各升息兩碼，但也有可能提前至 5 月和 6 月，花旗 (Citigroup) 也修正對 Fed 的升息預估，預期 5 月、6 月、7 月和 9 月各升息兩碼。

經濟數據顯示，高物價和利率開始打壓部分經濟活動，美國 2 月二手房屋買賣合約指數降至近兩年來最低水平，3 月密西根大學消費者信心指數終值也低於預期，汽油價格走高在一定程度上打擊消費者信心，將通膨預期推升至 1981 年以來最高。

俄烏戰爭導致大宗商品價格上漲，為原本就已很高的通膨帶來更多上行壓力，稍早再傳出沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco) 儲油和煉油設施遭導彈襲擊，油價短線回落後走高。

商品貨幣走勢不一，澳幣兌美元升 0.05% 至 0.7516 美元，紐幣兌美元貶 0.06% 至 0.6960 美元。

央行官員鷹派發言提振加幣，美元兌加幣貶 0.4% 至 1.2477 加幣。加拿大央行副總裁 Sharon Kozicki 表示，準備好採取強而有力的行動壓制通膨，增加市場對於加拿大央行在下月會議上採取更積極動作的押注。

歐元兌美元回吐稍早漲幅，貶 0.14% 至 1.0982 美元，本周跌約 0.6%，為過去七周以來第六度下滑。德國 3 月企業信心急遽下滑至 14 個月低點，理由是高能源價格和俄烏戰爭不確定性，為短期經濟前景蒙上一層陰影。

ING 分析師認為，戰爭相關風險仍揮之不去，加上高能源價格和美歐央行政策分歧，使歐元匯率前景軟。

日圓兌美元升 0.2% 至 122.09 日圓兌 1 美元。因央行政策路徑與全球同業形成分歧，日圓本周承受龐大下行壓力，周五雖止貶回升，周線仍貶 2.4%。

加密貨幣方面，比特幣報 44,534.5 美元，24 小時內漲 1.4%，以太幣報 3,122.4 美元，24 小時內漲 0.54%。

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