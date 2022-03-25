〈台幣〉交投清淡 連5貶收28.613元 周貶0.89%

新台幣兌美元匯率今 (25) 日陷震盪整理，台北匯市略顯交投清淡，雖然有部分出口商進場拋匯，外資仍偏向匯出，使得匯價一路在平盤附近拉鋸，終場小貶 1.1 分，收在 28.613 元，為連 5 貶，台北及元太外匯市場總成交值僅 11.8 億美元。新台幣匯率周線翻黑，累計本周貶值 2.53 角或 0.89%。

台北股匯今天雙雙走弱，新台幣兌美元匯率以 28.62 元開盤，最低來到 28.635 元，貶值 3.3 分，緩步往前波低點 28.678 元靠攏，但午盤後貶幅未進一步擴大，終場收 28.613 元，貶值 1.1 分，台北外匯市場成交值 8.24 億美元，元太外匯市場成交值 3.56 億美元。

台股今天震盪走跌，一度失守 5 日線，航運及金融股賣壓較重，所幸靠著台積電撐盤，指數小跌 22 點，收在 17676 點，成交量能始終無法放大，僅約 2861 億元，外資轉為買超 7.4 億元，三大法人呈現土洋對作，合計小幅賣超 0.88 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，美元指數今天下跌 0.30%，日圓貶值 0.09%，新台幣貶 0.04%，韓元平盤整理，歐元強彈 0.41%，人民幣與新加坡幣約升 0.09-0.10%。