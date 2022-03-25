歐盟數位市場法案達共識 累犯最高可罰年營收兩成

歐洲議會和歐盟理事會周四 (24 日) 就「數位市場法案」(Digital Markets Act, DMA) 內容達成共識，未來一旦違法，蘋果、亞馬遜等科技巨頭將面臨全年營收 10% 的罰款，累犯最高可罰年營收 20%。

輪值歐盟主席國的法國透過推文表示，歷經八小時談判後，歐盟終於達成一項臨時協議，歐盟執委會市場委員 Thierry Breton 也在推文中證實這項消息，這項歐盟數十年來最重大的法案改革，日後將使大型科技巨頭面臨嚴峻的監管考驗。

數位市場法案 (DMA) 是什麼？

DMA 旨在限制科技巨頭在數位市場的巨大影響力，涉及應用程式 (App) 生態系統、網路購物和網路廣告等領域，舉例來說，未來 App 開發人員不需要藉由蘋果的 App Store，就可以向 iPhone 用戶提供 App，谷歌、亞馬遜也不得再濫用廣告和搜尋引擎的優勢地位，傷害第三方賣家的利益。

歐盟執委會表示，DMA 目標為制定一套明確規範，防止大型科技公司進行官員認定有害於市場競爭的行為。支持人士希望，這項立法可以提升對科技公司的調查效率，因為以往的調查時間通常較冗長，且必須經過法院程序，光是一起案件就要耗時數年。

歐洲議會成員、也是 DMA 首席談判代表的 Andreas Schwab 表示，DMA 將把舉證責任從監管機關轉移到企業身上，未來企業必須自己提出證據，證明它們的行為是公平合理的。

DMA 最初版本的適用範圍為市值 650 億歐元以上、年營業額 65 億歐元以上以及活躍用戶 4500 萬的企業，最終版本改成市值 750 億歐元、年營業額 75 億美元且活躍用戶數至少 4500 萬的企業，若違反規定，企業將面臨最高年營業額 10% 的巨額罰款，累犯的罰款上限為 20%。

雖然歐盟已就法案文本達成共識，專家仍警告，未來如何落實法案，並確保企業遵守，才是最困難也最關鍵的部分。

科技公司的反應

歐盟達共識消息傳出後，蘋果 (AAPL-US) 周四晚間發布聲明，重申 DMA 部分條款恐為用戶帶來不必要的安全和隱私漏洞，並阻礙該公司對專利授權收費。

Alphabet(GOOGL-US) 旗下谷歌則表示，雖然支持 DMA 在消費者選擇和改善協作能力方面的願景，但新規範可能減少歐洲用戶的選擇並扼殺創新。

亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(FB-US) 和微軟 (MSFT-US) 均未回應評論請求。