〈智慧城市展〉日月光首度參展 秀科技三大主軸

隨著 2022 智慧城市展首度移師高雄，日月光投控 (3711-TW) 此次也首度參與，展出先進封裝技術、智慧醫療及智慧管理三大主軸，讓參觀者透過了解並體驗科技大躍進，同時展示高效能的一元化封測服務平台與創新先進技術，領航智慧城市新未來，實現更美好生活的無限想像。

日月光表示，公司先進封裝技術結合感測、辨識與分析等技術，不僅讓「智慧生活」化為可能，更快速推動市場需求，以系統級封裝 SiP 解決方案，結合 5G、AI、高性能計算、大數據等，應用封裝智能，讓生硬的機器設備具有思考、偵測、學習與調整的能力，打造全面感知、服務加值、創新而有溫度的城市。

針對公司製程端，日月光因應 5G 發展，也以自動化、高異質性機器設備整合與高異質性系統封裝整合三大方向，成就智慧工廠，實現高產值、高技術、高品質的目標，並朝向工業 4.0 邁進，成為異質整合的實踐場域，提供客戶更優質的產品與服務。

日月光指出，2019 年攜手高雄榮總，打造全台唯一智能行動醫療巡迴車，巡迴南部偏鄉，已服務 14 個鄉鎮、受惠人數超過 9000 人，猶如「行動醫院」般，主動將醫療服務直送至各區里，同步發展智慧雲端醫療，透過人工智慧，將病人檢測資料上傳雲端，便於查閱與追蹤，實現「主動關懷偏鄉、醫療不中斷」的目標，致力平衡醫療資源的落差。

巡迴車提供骨質密度 DXA 檢測、超音波骨質密度檢測、骨質肌少檢測與復健教學、體脂肪檢測、三高檢測、癌症篩檢等，藉由診療服務讓長輩瞭解自己身體狀況，以事前預防及復健修復，持續守護大高雄民眾的健康。

智慧管理方面，日月光補充，由於公司 24 小時運作，廠務端的核心「冰機設備」若操作不慎，將影響工廠生產作業，如何讓人員快速學習、獨立上線作業，高雄廠特與高雄市政府經發局合作，透過 XR 虛實整合技術，進行沉浸式擴增實境輔助冰水機操作訓練。

擬真的情境模擬練習，從管線的顏色標示、工廠端同步的數據顯示，甚至是現場設備運作的聲音，有如親臨其境的學習，學員可於任何時間及地點，反覆操作演練提升工作的熟練與流暢度，有效降低實際上線的出錯率與適應時間。

日月光指出，高雄廠致力打造安全職場環境，即將導入消防救災的實境應變訓練，也透過 VR 模擬演練，不受空間限制，得以即時、多人同步體驗；智慧感測模組也串聯系統資訊的互動學習，讓演練更精確具真實感，並藉由立即的測驗回饋，瞭解學員的學習狀況，同時落實全員訓練，讓職場環境、人員健康安全再升級。