為打擊假訊息 澳監管機構將要求科技巨頭提交假新聞數據

澳洲監管機構將強制要求網路科技公司提交如何處理錯誤資訊和假訊息的內部相關數據，為澳洲政府加強大型科技公司監管的最新措施。

澳洲聯邦政府在週一 (21 日) 表示，澳洲通訊和媒體管理局 (ACMA) 在不合作的平台上，也將能夠執行網路產業準則，加入全球各國政府的行列，以減少線上有害假訊息傳播。

擬議中的法律是針對 ACMA 先前發布的報告的回應，報告中發現，有五分之四的澳洲成年人曾接觸和新冠肺炎疫情相關的錯誤訊息，76% 的人認為網路平台應採取更多措施，以減少網路上的假消息和誤導性內容。

澳洲通訊部長 Paul Fletcher 在一份聲明中表示：「數位平台必須對網站上的內容負責，並在有害或誤導性內容出現時採取行動。」

ACMA 報告中也點名，澳洲人最有可能在 Facebook(FB-US) 和推特 (TWTR-US) 等大型平台上接收到錯誤訊息。而散布假訊息的集團，通常會敦促人們加入規模較小、審核政策較寬鬆的平台，例如 Telegram。

ACMA 表示，如果這些平台拒絕產業設定的內容準則規範，可能會給澳洲媒體社群帶來更高的風險。

代表 Facebook、谷歌、推特和短影音平台 TikTok 的澳洲產業機構 DIGI 表示，支持政府當局的相關建議規範，並指出該機構已經建立了一套系統，來處理錯誤訊息相關的投訴。