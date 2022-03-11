歐盟與英國競爭機構針對谷歌和Meta廣告協議進行反壟斷調查

歐盟和英國的監管機構已就 2018 年的廣告協議對科技巨頭谷歌 (GOOGL-US) 和原名臉書的 Meta (FB-US) 展開反壟斷調查。

周五 (11 日) 宣布的平行調查將研究兩家公司之間所謂的「藍色絕地武士」(Jedi Blue) 協議是否阻礙了線上展示廣告服務市場的競爭。線上展示廣告是出現在網站、行動 App 和社交媒體上的圖形廣告。

根據一群美國州檢察長 1 月的說法，Jedi Blue 交易允許谷歌和 Meta 操縱線上廣告拍賣並非法固定價格，小公司因此受到影響。兩家公司當時都拒絕了這些指控。

英國競爭與市場管理局 CEO 柯斯塞利 (Andrea Coscelli) 周五發表聲明表示：「我們擔心谷歌可能與 Meta 合作，為提供出版商重要線上展示廣告服務的競爭對手設置障礙。」

他補充說：「如果一家公司在某個領域受到束縛，那麼新創企業和小型企業就很難打入市場，最終可能會減少客戶的選擇。」

監管機構表示，它希望確定科技巨頭是否限制或阻止了「橫幅廣告競標服務」的使用，該服務使新聞出版商能夠同時將其線上廣告空間出售給多個買家，而不是單獨報價。

負責歐盟委員會競爭政策的維斯塔格 (Margrethe Vestager) 也發表聲明表示，許多出版商依靠線上展示廣告來為消費者提供線上內容。

她說，「谷歌和 Meta 達成的所謂『藍色絕地武士』協議，主要針對谷歌的公開競標技術，在出版商於官網或 App 上展示廣告時予以弱化並排除在市場之外。」

她說，「如果調查證實，這將限制和扭曲已經相當集中的廣告技術市場的競爭，損害競爭對手的廣告服務技術、出版商和最終消費者。」

Meta 發言人表示：「Meta 與谷歌的非排他性競標協議以及我們與其他競標平台的類似協議，有助於增加廣告展示位置的競爭。這些業務關係使 Meta 能夠為廣告商和出版商提供更多價值，從而為所有人帶來更好的結果。我們將配合這兩項調查。」

谷歌沒有立即回應，但這家搜索巨頭此前曾強烈否認美國訴訟中的說法。經濟政策主管科恩 (Adam Cohen) 在 2021 年的一篇博客文章中指稱其為「誤導性攻擊」。谷歌的一位發言人在 1 月表示，該公司將提出駁回此案的動議，並表示該案仍然「充滿不正確，缺乏法律依據」。