科技巨頭監管風暴趨近！歐盟《數位服務法》可能6月前達成協議

外媒週一 (14 日) 報導，歐盟執委會 (EC) 與歐盟成員國針對《數位服務法》 (Digital Services Act) 的談判可能在 6 月底前結束，未來將迫使蘋果 (AAPL-US)、Meta (FB-US)、Google (GOOGL-US) 等科技巨頭採取更多行動，監督平台違法內容。

歐洲議會 (MEP) 今年 1 月以 530 票對 78 票通過《數位服務法》，

該法案旨在建立一個更安全的數位空間，要求平台持有者及時刪除非法和有害的內容，包括線上市場、社交網路、內容共享平台、App Store 等數位商店以及其他線上服務都在管轄範圍內，預計明年上路。

《數位服務法》旨在建立一個更安全的數位空間 (圖片：AFP)

法國數位事務部長 Cedric O 與歐盟內部市場專員 Thierry Breton 週二將就該法案將行討論，3 月 15 日將再次磋商。

歐洲議會議員 Christel Schaldemose 週一表示，他希望擴大監管範圍，避免有漏網之魚，有信心各方可以在 6 月前完成商議程序。

《數位服務法》禁止 Google、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書等數位平台把消費者的性取向、種族、宗教等個人敏感資訊用在目標廣告，禁用「暗黑模式」來誘導使用者共享數據，而且必須讓使用者可以輕易地選擇不被數據追蹤，違者可能會被罰款高達全球收入 6%。

暗黑模式是指公司技巧性引誘使用者做出違反自由意志的行為，好比申請會員就會自動接受郵件廣告，免費試用期一到卻很難找到取消訂閱的管道等。