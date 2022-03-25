四名俄羅斯政府員工涉嫌對全球能源設施發動網攻 遭美司法部起訴

美國司法部周四 (24 日) 控訴四名俄羅斯政府僱員，理由是他們多年來涉嫌對美國在內 135 個國家 / 地區的企業電腦進行駭客攻擊，破壞全球關鍵能源基礎設施。

根據起訴書，四名被告都為俄羅斯政府工作，在 2012 年至 2018 年期間進行多次駭客攻擊，文件中提到的多數入侵活動，都被美國網路安全公司發現與俄羅斯有關。

根據 2021 年 6 月的一起案例，俄羅斯國防部研究所一名員工涉嫌操作名為「Triton」的惡意程式，攻擊海外煉油廠，試圖關閉煉油設施的安全系統，該名員工 2018 年曾與他人合作，以同樣手法攻擊美企的類似設施，最終失敗。

事實上，Triton 在 2017 年也被駭客團體用來攻擊沙烏地阿拉伯石化廠，美國前總統川普 (Donald Trump) 當時將攻擊行動歸咎於一家俄羅斯政府研究機構，並祭出制裁。

另一項案例發生在去年 8 月，三名俄羅斯聯邦安全局 (FSB) 員工遭指控入侵上百家能源公司的電腦，讓俄國政府取得這些系統的訪問權限，增加未來系統遭到破壞的可能性。

根據起訴文件，這些駭客使用的方法和工具顯示，他們的目標不只是關閉煉油廠的安全系統，而是取得阻擋安全系統運作且造成物理性破壞的能力，這有可能引發災難性後果。

隨著俄烏戰爭爆發，美俄關係也日益緊張，近周來，拜登政府一再警告美國企業應對來自俄羅斯的網路攻擊高度警惕，擔心俄羅斯可能對歐美國家的制裁行動採取報復手段。

美國司法部副部長 Lisa Monaco 表示，由俄羅斯政府支持的駭客，對美國與全球各地的關鍵基礎設施帶來嚴重且持續性的威脅，美國需要採取迫切行動，強化防禦並保持警惕。