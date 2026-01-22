鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-22 06:16

銀行股攀揚，核能股急拉走升，川普週三發文呼籲美國國會立法將信用卡利率上限設定為 10%，同日，川普在達沃斯論壇上稱，美國將大力發展核能。

川普在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間 (WEF) 指出，在與北約秘書長呂特會面後，已就格陵蘭議題安排達成一項框架協議，因此不再需要對反對相關計畫的歐洲國家祭出新一輪關稅。

他並在社群平台發文表示，這項框架不僅涉及格陵蘭，也涵蓋整個北極地區的未來安排。

川普進一步透露，該框架將涵蓋美國參與格陵蘭礦產開採權，以及「金穹」飛彈防禦系統合作計畫，顯示格陵蘭在資源與國安層面的戰略重要性。相關消息公布後，市場對美歐貿易摩擦升溫的擔憂暫時消退。

歐洲議會週三稍早暫停批准歐盟和美國在去年 7 月達成的貿易協議，歐洲議會貿易委員會主席朗吉 (Bernd Lange) 警示，川普最近計劃對歐洲國家徵收 10% 至 25% 的關稅，這違反了貿易協議條款。

美股週三 (21 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數大漲 588.64 點，或 1.21%，收 49,077.23 點。

那斯達克指數上漲 270.502 點，或 1.18%，收 23,224.825 點。

S&P 500 指數上漲 78.76 點，或 1.16%，收 6,875.62 點。

費城半導體指數大漲 247.88 點，或 3.18%，收 8,042.07 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 8.94 點，或 0.059%，收 15,087.92 點。

標普 11 大板塊以能源與原物料類股領漲，公用事業與必需消費漲幅相對溫和。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 1.46%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.39%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.98%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.13%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.32%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.42%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 3.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.14%。

企業新聞

串流影音巨頭 Netflix (NFLX-US) 下挫 1.94% 至每股 85.36 美元，Netflix 週二盤後公布最新財報，雖然獲利優於市場預期，但成本控制與用戶參與度等隱憂浮現，第一季與全年財測不如預期。

聯合航空 (UAL-US) 收高 2.20% 至每股 110.96 美元，聯合航空最新財報表現優於預期，忠誠度計劃對高收入客群吸引力強。

輝達 (NVDA-US) 走強 2.87% 至每股 183.18 美元，輝達執行長黃仁勳週三在達沃斯表示，人工智慧 (AI) 機器人技術是歐洲「千載難逢」的機會。

卡夫亨氏 (KHC-US) 週三重挫 5.72% 至每股 22.40 美元，監管文件顯示，波克夏可能會出售所持有的卡夫亨氏 (KHC-US)27.5% 股權，退出這項十多年前的投資。

嬌生 (JNJ-US) 走低 0.092% 至每股 218.01 美元，儘管公司預測 2026 年營收與獲利高於市場預期，但也表示，近期與美國政府達成的藥價協議，預料將對公司造成「數億美元」的衝擊。

華爾街分析

「拋售美國」交易在週三出現逆轉，這波反彈不僅扭轉美股前一日創下的去年 10 月以來最大單日跌幅，也反映投資人對政策不確定性暫時降溫的回應。

加拿大皇家銀行財富管理高級投資組合策略師 Tom Garrison 表示，整體來看，川普政府已意識到市場對相關政策產生的負面反應。他指出，市場某種程度上建立在一項預期之上，也就是一旦關稅威脅等政策動作過於激進，當局最終就會選擇收手、回撤立場。