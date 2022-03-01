微軟通報烏克蘭政府：民用、軍用目標頻遭網路攻擊 且目標集中

微軟 (MSFT-US) 周一 (28 日) 表示，他們一直在向烏克蘭通報一些針對民用和軍用目標遭到網路攻擊的事件，但微軟並未將這些攻擊歸咎任何特定行為者。

微軟總裁 Brad Smith 表示：「近日我們已向烏克蘭官方提供有關一系列目標遭攻擊的脅情報和防禦建議，包括烏克蘭軍事機構和製造商以及其他幾個烏克蘭政府機構，且這項工作尚在持續中。」

俄國上周起侵入烏克蘭以來，已經令 400 多人喪生，美國科技公司正各出其招對應此事。臉書母公司 Meta (FB-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 陸續實施一些旨在遏制平台上錯誤訊息的措施。

根據 Smith 說法，其主要職責之一是「幫助保護政府和國家免受網路攻擊。」微軟在俄烏整個地區均有雇員。

Smith 寫道，在俄國發動首次導彈襲擊之前，微軟 2 月 24 日察覺一種新型惡意軟體襲擊了烏克蘭，並將該訊息通報烏克蘭政府。烏克蘭政府也是微軟客戶。

他補充，與 2017 年襲擊整個烏克蘭經濟的 NotPetya 勒索軟體病毒相比，這些網路攻擊的目標非常集中。

Smith 說：「我們仍相當關注近期對烏克蘭民間數位目標發動的網路攻擊，包括金融產業、農業、緊急求救服務、人道主義援救工作，以及能源產業組織和企業。根據《日內瓦公約》，我們高度關注這些針對平民目標的攻擊，並已向烏克蘭政府通報每一回攻擊的相關訊息。」

針對這些攻擊的來源，微軟發言人沒有立即回應媒體的置評請求。

另外，微軟也向烏克蘭政府通報關於駭客欲竊取數據的企圖。

微軟將自 Windows app 商店下架俄羅斯國營媒體「RT 電視台」app，並將在微軟的 Bing 網路搜尋結果中，進一步調降 RT 電視台的網站排名。