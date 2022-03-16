解密國際駭客三等級 資安專家提五招應對

俄烏戰火未歇，有別於傳統戰爭的「三軍未發、糧草先行」，現代戰爭是「糧草未至、網戰已啟」，KPMG 安侯企業管理 (股) 公司董事總經理謝昀澤指出，國際駭客可分為「社團級」、「商業級」與「網軍級」三種等級，其中又以網軍等級主要以俄羅斯、以色列為主，曾多次核電廠與水庫等。

謝昀澤指出，國際網路駭客集團化運作已經多年，約略可分為以網路正義為號召，企圖癱瘓特定網站的「社團級」；以攻擊取得財務利益為目的，偷取機密或勒索公司的「商業級」；至於「網軍級」則有政府為後援甚至介入指揮

謝昀澤表示，其實臺灣每天都在面臨網軍級駭客的攻擊，無硝煙的戰爭早已開打多時。網軍級駭客有能力發動網路數位戰爭，而目標通常就是油水電關鍵基礎設施、高科技廠商與國家政府機關等「灘頭堡」。

KPMG 資安實驗室副總經理林大馗說明，俄羅斯駭客參與大規模有計畫性的入侵台灣企業行動，應該從 2016 年金融 ATM 被駭事件開始，根據過去幾年，協助台灣關鍵基礎設施與俄羅斯駭客交手的經驗，這群來自「戰鬥民族」的駭客，除了與其它國際駭客集團同樣偏好針對含金量高的系統，進行進階持續性攻擊 (APT)、分散式服務阻斷攻擊 (DDoS) 外，還有一些特徵。

首先是攻擊在地化，聘請專人研究台灣使用者電腦獨有的「注音輸入法」，就知道 ji32k7au4a83 這段在一般人看起來無意義的英文，是「我的密碼」的注音鍵盤符號，也是許多台灣系統管理者所喜歡的密碼。

其次則是部署超前化，利用不為人知的零時差漏洞，結合精準式的魚叉式釣魚手法，突破實體網路隔離的限制，安裝惡意程式並長期潛伏，等待適當的時機發動突襲。

比起一般駭客於攻擊成功後立即揚長而去，而俄羅斯駭客不但會自行清理戰場，抹除入侵的軌跡，更會留下一個或多個後門，方便後續再次繼續使用。

第三媒宣壟斷化，俄羅斯駭客常藉由癱瘓官網、重要基礎服務、或利用社群媒體散布假訊息，利用不對稱資訊影響民眾對政府或企業的信心，或造成所謂的「帶風向」效果，意圖製造混亂並增加處理的困難度。

林大馗建議，企業可透過「即時更新」、「資料加密」、「控管流量與使用行為」、「勿仰賴單一品牌」、「不要信任網路隔離」等五措施因應，

謝昀澤提醒，資料外洩、網路財務盜失、系統停用，是傳統的資安事件常見的損失；而現代的網路攻擊大戰，造成大規模停水停電、金融服務與供應鏈嚴重斷鏈、甚至數位與實體戰爭結合，已經是新現實 (the New Reality)。如何偵測、預防、防禦及回應這些接踵而來的資訊風險，更是數位國家與企業，共同要面對的課題。

