北約峰會聲明做出三決定：增加對烏援助、軍事部署、成員國國防支出

北約組織周四（24 日）在布魯塞爾總部舉行緊急峰會，會大約進行兩個小時，結束後發表聲明做出三方面決定，一是繼續對烏克蘭提供軍事援助、二是強化東歐軍事部屬新增 4 個戰鬥群，三是同意北約成員增加國防支出，此外聲明還特別呼籲包括中國在內的所有國家，不要以任何方式支持俄國軍事行動。

美國及英國等 30 個北大西洋公約組織（NATO）成員國領袖周四齊聚布魯塞爾北約總部舉行緊急峰會，討論俄羅斯侵略烏克蘭情勢，會後聲明稱，俄烏戰爭是十幾年來歐洲及大西洋安全的最嚴重威脅，並嚴厲譴責俄國破壞歐洲和平。

聲明也指向中國，呼籲包括中國在內的所有國家維護《聯合國憲章》內有關主權和領土完整原則的國際秩序，不以任何方式支持俄羅斯的戰爭行動，並避免採取任何有助俄羅斯避開制裁的行動。

聲明強調，北約成員國對中國官員的公開言論感到擔憂，呼籲中國停止放大克里姆林宮的虛假論述，特別是關於俄國戰事宣傳和北約立場，以促進和平解決衝突。

聲明中提到，將繼續向烏克蘭提供軍事援助，包括反坦克武器、防空武器和無人機以及防生化武器和防核武器的裝備。此外還將向烏克蘭提供保證網路安全的技術裝備。

此外，北約成員國將強化在波羅的海沿岸、東歐和巴爾幹半島的軍事部署，除已在波羅的海沿岸國家和波蘭等地部署的 4 個戰鬥群外，決定在匈牙利、斯洛伐克、保加利亞和羅馬尼亞增加部署 4 個戰鬥群，使北約在東歐和巴爾幹地區的總兵力達到 8 個戰鬥群，約四萬人，同時還包括空中和海上的軍事部署。

聲明還表示，北約成員國同意增加國防支出，將使各國的國防支出開支達到或接近各自國內生產總值 2% 的標準。德國、比利時等國在本次會前已經宣布增加國防支出。