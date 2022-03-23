〈紐約匯市〉風險情緒改善 美元小幅走軟 日圓續探六年低

隨著聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 昨日的談話刺激消退，加上股市上揚幫助提振風險情緒，美元兌一籃子主要貨幣周二 (22 日) 小幅下滑，日圓續探六年低位。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小貶 0.07%，報 98.43。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周二再度呼籲 Fed 採取積極行動，來抑制過高的通膨壓力，並重申今年必須將利率升至 3% 以上，或至少達到中性利率(neutral rate)。布拉德預估的中性利率為 2%，Fed 其他官員的預估中位數為 2.4%。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 也認為是時候將利率推升至中性水平，甚至更高，以確保通膨回落。

根據芝商所的 FedWatch 工具，市場預期 Fed 5 月升息兩碼的機率為 61.6%，高於一周前的約 50%。鮑爾昨日發表談話後，高盛現在預期，Fed 將分別在 5 月和 6 月會議各升息兩碼。

美股上揚顯示市場風險情緒正在升溫，部分削弱了美元的避險買盤。

西聯匯款高級市場分析師 Joe Manimbo 表示，Fed 漸強的鷹派立場為美元提供良好支撐，但美元走勢已脫離峰值，這和風險偏好有關，股市走高在一定程度上抑制美元漲勢。

日本央行 (BOJ) 的超寬鬆貨幣政策，繼續使日圓匯率承壓，日圓兌美元貶 1.12% 至 1 美元兌 120.81 日圓，此前一度貶至 121，創六年新低。

日圓兌其他貨幣同樣重貶，日圓兌歐元觸及五個月低位，貶 1.3% 至 133.26 日圓，日圓兌瑞郎寫六年半新低，貶 1.2% 至 129.52 日圓。

歐元兌美元升 0.07% 至 1.1026 美元。歐洲央行 (ECB) 管理委員會成員 Francois Villeroy de Galhau 周二表示，相較於短期的能源價格震盪，央行必須更關注潛在的通膨趨勢。

英鎊兌美元升 0.7% 至 1.3261 美元。

澳幣兌美元升近 1% 至 0.7466 美元，紐幣兌美元升 1.1% 至 0.6961 美元，兩者均創去年 11 月以來最高。

加密貨幣方面，比特幣報 42,621.3 美元，24 小時漲幅 3.6%，以太幣報 3,003.7 美元，24 小時漲幅 3.15%。

截至台灣時間周三 (23 日) 約 6:00 價格：