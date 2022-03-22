〈台幣〉美元強勢亞幣全倒 貶5.6分收28.543元

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾釋出激進鷹派訊號，帶動美元強勢，日圓匯價應聲跳水，摜破 120 大關，新台幣匯率今 (22) 日也跌破 28.5 元，一度貶逾 1 角，下探 28.588 元，終場貶幅縮小，收在 28.543 元，貶 5.6 分，台北及元太外匯市場總成交值 13.22 億美元。

近兩日匯市一面倒買美元，除了外資外，進口商、本土投信及壽險也陸續加入買匯，使得新台幣匯率接連失守 28.4、28.5 元關卡，並迫使央行介入穩匯，避免貶值幅度過大導致市場失序。

新台幣匯率今天最低來到 28.588 元，貶值 1.01 角，回測 28.6 元關卡，不過，出口商伺機進場拋匯，支撐匯價貶幅收斂。新台幣終場收在 28.543 元，貶值 5.6 分，台北外匯市場成交值 9.22 億美元，元太外匯市場成交值 4 億美元。

俄烏戰事僵持，美國通膨居高不下，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，準備在必要時加快升息步伐，來對抗過高的通膨，為聯準會採取更積極貨幣政策的行動敞開大門。

鮑爾此番言論帶動美元迅速拉高，並進一步打擊日圓表現，今天更貶破 120 大關，為六年來首見。根據央行統計，美元指數今天大漲 0.59%，日圓單日暴跌 1.03%，歐元貶 0.62%，新台幣、韓元分別貶 0.2%、0.15%，新加坡幣貶 0.18%，人民幣則小貶 0.02%。

台股今天陷震盪整理走勢，電金傳權值股欲振乏力，加權指數終場以近乎平盤、小跌 0.65 點，收在 17559.71 點，險守月線，三大法人呈土洋對作，外資小幅賣超 3.61 億元。