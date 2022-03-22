鮑爾比上周更鷹 日圓亞洲盤一度貶破120整數關卡

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周一為今年一次升息 50 個基點 (2 碼) 打開大門，抗擊通膨態度比上周開會還鷹派，在美元升值下，日圓在周二 (22 日) 亞洲盤一度貶破 120 關鍵心理關卡，是 2016 年以來首見。

台灣周二上午 10 點 20 分左右，日圓報 119.91 日圓兌 1 美元，稍早一度貶值 0.4% 至 120.08 日圓兌 1 美元。

美元對多種貨幣保持強勢，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2%，報 98.70，歐元、英鎊兌美元都下滑 0.2%。

日圓兌美元 3 月迄今已貶值 4%，反映美國債券殖利率跳漲，促使資金從日本流出。

MUFG 貨幣分析師 Lee Hardman 說：「政策路線日益分歧，將讓日圓兌美元更進一步貶值。」

鮑爾周一表示，準備必要時加快升息步伐，以對抗過高的通膨，「如果我們認為需要在某一場或數場會議升息超過 25 個基點，我們會這麼做。」

這番談話在美國債券和利率期貨市場掀起波瀾，美國 10 年公債殖利率報 2.0914%，上揚 14 個基點，與日本 10 年期公債殖利率的利差正位處超過兩年半的高點。

聯邦基金期貨市場定價顯示，市場預期 5 月升息 2 碼機率接近 75%，而且會在 2023 年超過 2.5%，從目前的不到 0.5% 大幅上升。