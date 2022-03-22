日圓貶破120靠近「黑田防線」 岸田政府可能早於央行採取行動

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 更加強硬的鷹派言論，不僅助長了美元走勢，更進一步打擊了日圓表現。在日圓突破 120 關卡之後，市場猜測，日本首相岸田文雄可能不會再坐視，將搶在日本央行之前採取行動。

日圓周二 (22 日) 盤中跌破 120 ，是 2016 年 2 月以來首次，並來到 1 美元兌 120.47 日圓。截至當地時間下午 15:00，美元兌日圓匯率在 120.31-34 之間。

美國升息步伐預計加快，進一步擴大了美日在貨幣政策上的差距。日本央行目前仍採行持刺激政策立場，這將給日圓帶來進一步的貶值壓力，並擴大能源價格及進口商品漲勢，給家庭和企業帶來的衝擊。

第一生命經濟研究所首席經濟學家 Hideo Kumano 表示，由於央行總裁黑田東彥已經表現，目前不需要日本央行採取行動，球現在在岸田文雄手上。

在日圓今日跌勢之前，黑田東彥上周五談話時，堅稱日圓走軟仍對整體經濟有利。早在 2015 年，這位央行總裁發表的言論，市場認定 125 才是央行捍衛的底線，被稱做「黑田防線」。

如今，匯率進一步向黑田防線靠近，但還未觸及。市場預計，日本政府將先採取行動。

對於岸田來說，在今年夏天的全國選舉之前支撐經濟，並讓選民感受到更少的經濟痛苦，可能是他能否連任的關鍵。

岸田上周表示，日本的成本推動型通膨，是由全球大宗商品價格而非匯率導致的，因此政府將靈活採取措施。與此同時，黑田東彥表示，負責外匯政策的是政府，而不是央行。

Kumano 認為，如果匯率觸及黑田防線，央行可能快速轉變立場。「日本央行普遍認為日圓疲軟對經濟有利，但當疲軟與油價飆升同時出現時，情況會變得非常複雜。」