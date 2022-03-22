〈紐約匯市〉鮑爾表態必要時加快升息 美元小幅走高

美元兌一籃子主要貨幣周一 (21 日) 走強，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 稍早表示，準備在必要時加快升息步伐，來對抗過高的通膨，為聯準會採取更積極貨幣政策的行動敞開大門。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.25%，報 98.48。

因為擔心俄烏衝突對美國經濟的影響，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 預期今年升息次數為六次，明年為兩次，態度較其他 Fed 官員更鴿派。

在波斯提克發表言論後，美元小幅走弱，但在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，必要時可能採取更強硬行動對抗通膨後，美元短線拉高。

富國銀行投資研究所 (Wells Fargo Investment Institute) 高級全球市場策略師 Sameer Samana 表示：「鮑爾不斷強調要壓低通膨，無論如何這都是必須要做的事，但市場仍預期他們每次只會升息一碼。」

大宗商品價格過去一個月大幅上漲，為通膨帶來上行壓力，導致市場震盪不斷，自 Fed 上周宣布升息一碼後，投資人現在更關注未來升息的潛在速度和收緊政策的規模。

對風險敏感的澳幣持平，澳幣兌美元維持在 0.7400 美元，紐幣兌美元小升 0.01% 至 0.6884 美元。

歐元兌美元升 0.1% 至 1.1025 美元。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周一表示，Fed 和 ECB 的貨幣政策不會同步，理由是俄烏戰爭對各經濟體的影響大有不同。

拉加德坦承，在通膨加速和市場信心受損之際，俄烏戰爭將對歐元區經濟增長帶來重大影響，但她也淡化市場對歐元區陷入停滯性通膨的擔憂，稱目前沒有看到任何觸發因子。

因美日貨幣政策分化，日圓兌美元匯率仍處近六年低位，截稿前，美元兌日圓幾乎持平，報 1 美元兌 119.47 日圓。

英鎊兌美元幾乎持平，報 1.3164 美元。

截至台灣時間周二 (22 日) 約 6:00 價格：