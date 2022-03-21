〈台幣〉美元轉強 量縮重貶1.27角收28.487元

台北股匯今 (21) 日表現不同調，台股漲逾百點，收復月線，但匯市湧現大量美元買盤，使得新台幣匯率走貶，接連失守 28.4、28.5 元兩道關卡，終場貶幅略收斂，收在 28.487 元，貶值 1.27 角，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 12.95 億美元。

美、台升息 1 碼底定，新台幣兌美元匯率歷經兩日強彈後，今天以 28.36 元平盤開出，受到美國聯準會官員鷹派言論影響，資金再度回流美元，新台幣匯價應聲走弱，最低來到 28.5 元，重貶 1.4 角，但仍有部分出口商進場拋匯，帶動貶勢收斂。

新台幣兌美元匯率終場收在 28.487 元，貶值 1.27 角，台北外匯市場成交值 8.9 億美元，元太外匯市場成交值 4.05 億美元。

台股方面，電子族群今天普遍在盤上表現，鋼鐵、水泥、塑膠、紡織、造紙等傳產股也扮演撐盤要角，可惜金融股後繼無力，加權指數終場上漲 103 點，收在 17560 點，收復月線，半年線則得而復失，成交量能縮至不到 2600 億元，外資小幅買超 2.04 億元。

Fed 兩位官員接連發表鷹派言論，呼籲 Fed 應積極行動，幫助緩解通膨對美國家庭造成的沈重負擔。美國今年確定還會再升息 6 次，但台灣央行將視狀況而定，因此，市場資金仍傾向回流美國，新台幣匯率恐呈弱勢盤整格局。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.1%，韓元重貶 0.72%，新台幣貶值 0.45%，日圓、歐元分別貶 0.3%、0.24%，新加坡幣小貶 0.08%，人民幣相對有撐，逆勢升值 0.01%。